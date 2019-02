Servicegiganten ISS spår vokseværk i 2019 efter slankekur

Det danske rengørings- og serviceselskab ISS skruer i sit årsregnskab for 2018 op for udsigterne til vækst i 2019. Det sker, efter at ISS i december kom med en plan, der skulle gøre selskabet slankere og mere lønsomt.

Planen indeholder frasalg af aktiviteter i 13 lande. Den skal fjerne mindre kontrakter fra ordrebøgerne, så ISS kan koncentrere sig om at lave større løsninger, hvor der indgår mere end eksempelvis udelukkende rengøring.

Fredag skruer ISS et nøk op for forventningerne til den organiske vækst for de dele, der forbliver i ISS.

Forventningerne opgraderes fra 4-6 procent til 5-7 procent i organisk vækst. Organisk vækst er et udtryk for, hvor meget ens forretning vokser uden tilkøb eller anden ekstern hjælp.

Opjusteringen var ventet af nogle analytikere. Det er ikke desto mindre et skridt op for væksten i 2018. Her var den organiske vækst på 3,9 procent blandt de fortsættende aktiviteter.

I tørre tal endte ISS med et nettoresultat justeret for ændringer i goodwill på lidt over to milliarder kroner for 2018. Det er et fald på omkring 400 millioner kroner. Kigger man alene på driften, før renter og skat er betalt, er det dog på niveau med 2017.

I sidste ende lander overskuddet efter skat på 291 millioner kroner, hvilket er et markant fald fra de over to milliarder kroner i 2017.

I forbindelse med regnskabet oplyser ISS, at man er nået gennem 15 procent af de planlagte frasalg.

Topchef i ISS Jeff Gravenhorst erklærer sig tilfreds med 2018-regnskabet. Han noterer sig, at selskabet har leveret som lovet i 2018, og det bestyrker ham i troen på de frasalgsplaner, som ISS har lagt.

- Vores præstationer i 2018 demonstrerer, at vores fokus på nøglekunder giver resultater. Det er et stærkt vidnesbyrd om styrken i strategien, der har nogle skarpere valg med hensyn til, hvilke kunder vi ønsker, hvilke services vi ønsker at tilbyde, og hvilke områder vi ønsker at levere til.

- Som konsekvens heraf har vi simplificeret vores forretning og reduceret kompleksiteten og risikoen, siger Jeff Gravenhorst.