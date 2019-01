Selskaber afslører langt mere svindel med forsikringer

Opdigtede tyverier og iscenesatte ulykker.

Flere og flere danskere bliver afsløret i at svindle med deres forsikringer, viser en opgørelse offentliggjort af brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Det skriver Berlingske.

Fra 2016 til 2017 steg antallet af sager om forsikringssvindel således med 21 procent. Svindlen, der blev opdaget, fordelte sig i 2017 på 3943 sager og udgjorde 594 millioner kroner.

Men det er kun toppen af isbjerget, lyder det fra underdirektør Hans Reymann-Carlsen fra Forsikring & Pension.

- Internationale undersøgelser peger på, at op mod ti procent af de samlede erstatningsudbetalinger går til svindel - svarende til godt fire milliarder kroner i Danmark, siger han til Berlingske.

Det er brancheorganisationens vurdering, at de ærlige kunder kunne spare omkring 1600 kroner årligt per husstand, hvis der ikke blev svindlet.

- Forsikringsselskaber drives som private virksomheder, men det er solidariske løsninger, vi sælger. Derfor er det lige så usolidarisk at svindle med forsikringer, som det er at få sociale ydelser, som man ikke har ret til.

Hos Tryg, der er landets største forsikringsselskab, blev der i 2018 opdaget svindel for 120 millioner kroner. Det er en stigning på 70 procent sammenlignet med tre år tidligere - altså i 2015.

Ifølge selskabet skyldes den store stigning, at Tryg har afsat flere ressourcer end tidligere til at afdække svindel. Konkret har selskabet de seneste år uddannet sine medarbejdere til bedre at kunne opdage snyd.

Desuden har Tryg et hold af efterforskere, som gransker mistænkelige sager. De fleste af efterforskerne er uddannet ved politiet.

En af efterforskerne - J. Esbensen, der ikke ønsker hele sit navn frem - fortæller til Berlingske, at nogle kunder bilder sig selv ind, at det ikke er så slemt at skrive et par ekstra ting på en anmeldelse af et indbrud.

- Men det er stadigvæk bedrageri, det er lige så ulovligt som helt at opdigte en skade, siger efterforskeren.