Salling Group køber Top-Toys brands og varelager. Det bekræfter Salling Group i en pressemeddelelse. Aftalen omfatter ikke Toys"r"Us-brandet, men altså Fætter BR.

Top-Toy, der har ejet Fætter BR og Toys"r"Us i Skandinavien, gik under få dage efter jul. Allerede i efteråret var selskabet i problemer, og en redningsplan måtte opgives efter et skuffende julesalg.

- Der er tale om en strategisk vigtig aftale for Salling Group, da konkurrencen på legetøjsmarkedet er markant forstærket de seneste år.

- Med aftalen sikrer vi, at legetøj fortsat er en vigtig del af kundernes indkøbsmuligheder i de fysiske butikker i hele landet, skriver administrerende direktør for Salling Group Per Bank i pressemeddelelsen.

Det oplyses ikke, hvor meget Salling Group har betalt for de intellektuelle rettigheder og Top-Toys varelager.

Med aftalen overtager Salling Group, der ejer blandt andet Netto, Føtex og Bilka, ikke de mange butikker, som Top-Toy har haft over hele landet.

- Det er beklageligt, når kompetente medarbejdere i branchen mister deres arbejde efter butikslukninger. Med 1500 ledige job i Salling Group er der forhåbentlig muligheder for mange af Top-Toy's dygtige medarbejdere hos os.

- Indtil da sikrer vi med denne handel, at rettighederne til et hæderkronet dansk brand forbliver på danske hænder, skriver Per Bank i meddelelsen.

Top-Toys dødedans startede 30. november, hvor selskabet efter et stort underskud gik i rekonstruktion.

Kort før jul blev kreditorerne enige om en plan, der skulle give Top-Toy seks måneder til at redde sig.

Men få dage efter jul måtte selskabet alligevel give fortabt.

- Vi var kommet langt, havde fået godkendt vores plan og har arbejdet i døgndrift på at skabe rammerne for en rekonstruktion af Top-Toy.

- Men i dag må vi erkende, at vi på grund af et svigtende julesalg ikke længere er i stand til at fortsætte rekonstruktionen, udtalte Top-Toys administrerende direktør, Per Sigvardsson, på det tidspunkt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er orienteret om købet.