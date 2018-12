Salget i butikker steg i november

Der var mere gang i butikkerne i november, viser tal for detailsalget fra Danmarks Statistik.

Detailsalget steg i november med 1,2 procent sammenlignet med oktober. Det skriver Danmarks Statistik.

Dermed har detailsalget nået det højeste niveau siden midten af 2010 ifølge talknuserne.

- Fra oktober til november steg fødevarer og andre dagligvarer med 0,3 procent, mens beklædning med videre var højdespringeren med en stigning på 4,6 procent, skriver Danmarks Statistik.

Flere økonomer peger på, at udsalgsdagen Black Friday i november ser ud til spille ind i tallene. Dagen er præget af indkøb ikke mindst af tøj.

Og stigningen i kategorien "andre forbrugsvarer" dækker gerne over salg af tv og hårde hvidevarer. Igen ting folk gerne køber på Black Friday.

- En oplagt forklaring på den kraftige stigning i detailsalget i november er naturligvis også årets Black Friday.

- Der er formentlig mange danskere, der har valgt at rykke deres indkøb fra oktober og december til november for at tage del i årets Black Friday.

- Det betyder også, at man ikke skal få hænderne for højt op i luften på baggrund af dagens tal. Detailsalget vil forventeligt falde lidt tilbage igen over de kommende måneder, skriver cheføkonom i Nykredit Tore Stramer i en kommentar.

Stigningen i detailsalget står i skærende kontrast til forbrugertilliden, der er faldet til det laveste niveau i to år.

- Over det seneste år er detailsalget vokset med markante 3,4 procent, og det er et vidnesbyrd om, at der er gang i de danske forbrugere. Trods alt.

- Desværre skal man dog være enormt varsom med at tolke alt for nøje på detailsalget for november. Denne måned er præget af udsving fra Black Friday, skriver makroøkonom hos Sydbank Søren V. Kristensen i en kommentar.