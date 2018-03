Det er bedre at være hussælger end huskøber lige nu. Det er noget, som de fleste, der med køberbeviset i hånden har bevæget sig ud på markedet, har måttet sande. Priserne har de senere år været støt stigende, og mens det gør det til en dyrere fornøjelse for køberne, så kan det altså være glædeligt nyt for sælgerne.

Stigende priser

Flest gevinst-sælgere fandt man i Esbjerg Kommune, hvor 87 procent af husene blev solgt med gevinst.

I Tønder Kommune var det derimod sværere at få solgt med et overskud. I 54 procent af handlerne var der gevinst - mens det i Aabenraa og Haderslev kommuner var 67 procent af sælgerne, der kunne glæde sig over at få mere for huset, end de selv havde givet.

Men når det stadig er mellem halvdelen og knap ni ud af ti, der sælger med gevinst, så hænger det sammen med, at der generelt har været pil op på priserne:

- Boligsalget har været stigende de seneste to-tre år, og når der kommer mere konkurrence om husene og lejlighederne, så stiger priserne. Fremgangen er stærkest i og omkring de større byer, men de bedre tider kan også mærkes i landdistrikterne, som ellers har haft det hårdt efter finanskrisen, siger Boliga-direktør, Frederik Rovsing.