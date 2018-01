Ribe Jernindustri forventer at få glæde af europæernes optimisme i 2018

- I 2018 forventer vi, at forbruget i EU stiger med 3 pct. Det vil øge dansk eksport næsten tilsvarende, og derfor forventer vi, at danske virksomheders eksport af forbrugsvarer til EU vil stige med 4½ mia. kr. i 2018, siger chefanalytiker Allan Sørensen, DI.

- Som altid når man har med procentregning at gøre, skal man huske også at kigge på de tal, der ligger bag procentstigningerne. For kigger man på, hvor meget eksporten er steget i kroner og øre, er det især tøjsalg og medicin, der imponerer. I begge kategorier er eksporten vokset med lige omkring 5 mia. kr., men procentvist svarer det kun til stigninger på henholdsvis 25 (beklædningsgenstand og tilbehør red.) og 17 pct. (Medicinske og farmaceutiske produkter red), forklarer Allan Sørensen.

En af de måder, Ribe Jernindustri forventer at øge sit europæiske salg er via onlinesalg. Virksomheden er netop gået online med en testversion af webshops på henholdsvis dansk, tysk og engelsk.

Kan blive nødt til at takke nej til ordrer

I DI påpeger Allan Sørensen, at den største hindring for virksomhedernes eksportsucces kan vise sig at blive mangel på hænder til at udføre arbejdet.

- Mange danske virksomheder har problemer med at finde den nødvendige arbejdskraft, så de kan blive nødt til at takke nej til ordrer. Og mangel på arbejdskraft i en virksomhed kan også give vækstudfordringer i andre virksomheder, der er afhængige af underleverancer. Derfor bør Folketinget sætte det højt på dagsordenen at skabe reformer, der afhjælper manglen på arbejdskraft, siger Allan Sørensen til DIBusiness.dk.