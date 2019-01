Regeringen vil udvide togstation ved Københavns Lufthavn

Transportminister Ole Birk Olesen regner med, at nye perroner og parkeringspladser kan betale sig selv.

Togstationen ved Københavns Lufthavn på Amager har længe haft svært ved at rumme alle de passagerer, der skal ud i verden med fly. Så den risikerer at blive en hindring for lufthavnens fortsatte vækst.

Og når Femern Bælt-forbindelsen engang åbner, vil der komme endnu mere togtrafik fra Sverige.

Med den begrundelse vil regeringen, som del af det hovedstadsudspil, der fremlægges torsdag, udvide stationen med to nye perroner. Der skal også opføres et nyt parkeringshus til 2000 biler.

- Københavns Lufthavn er i stor vækst, og lufthavnen har en ambition om at være den førende internationale lufthavn i Norden med over 40 millioner passagerer årligt, udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.

- Det er afgørende for væksten, at den omkringliggende infrastruktur understøtter lufthavnen.

Udvidelsen kan finansieres "uden at åbne statskassen", forklarer ministeren. Den vurderes ganske vist at ville koste 2,5 milliarder kroner. Men de penge vil kunne betales tilbage ved at udlicitere driften af parkeringshuse til private, er forventningen.

Hvis belægningsprocenten i parkeringshusene er 95 procent, skønnes det at tage 26 år. Hvis den er 75 procent, vil det tage 38 år.