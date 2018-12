Randers FC tangerer superliga-rekord: Fra BioNutria til Cepheus

I Randers har byens stadion netop skiftet navn for fjerde gang. - Der er tale om en naturlig udvikling inden for fodboldklubbernes økonomi, forklarer sportsøkonom Kenneth Cortsen.

Han tilføjer, at kriteriet for en stadionsponsor i Randers er, at der er tale om ordentlige og respekterede virksomheder, og som ikke kolliderer med hovedsponsorernes interesse i markedsføringsmæssig forstand.

Det er fodboldselskabet, der har retten til at sælge navnerettigheden på stadion, og her bekræfter direktør, Henrik Jørgensen, at der er tale om et af klubbens helt tunge sponsorater uden at sætte tal på million-beløbet.

Først til at kridte banen op var ejendoms- og investeringsselskabet Essex A/S i 2006, mens bilfirmaet AutoC fulgte trop fem år senere. BioNutria lagde navn til stadion i tre år - fra 2015 - og Cepheus har også indgået en tre-årig aftale med Randers FC.

Telia Parken, København (siden 2014) Hjemmebane for FC København. Tidligere: Københavns Idrætspark og Parken (1992-2014) Ejer: Parken Sport og EntertainmentBrøndby Stadion, Brøndbyvester (siden 1965) Hjemmebane for Brøndby IF. Tidligere: - Ejer: Brøndby IF Ceres Park, Aarhus (siden 2015) Hjemmebane for AGF Tidligere: Århus Stadion (Aarhus Idrætspark), NRGi Park (2006-2015) Ejer: Aarhus Kommune Blue Water Arena, Esbjerg (siden 2009) Hjemmebane for Esbjerg fB Tidligere: Esbjerg Stadion Ejer: Esbjerg Kommune Nature Energy Park, Odense (siden 2018) Hjemmebane for OB Tidligere: Odense Stadion, Fionia Park (2005-2010), Tre-For Park (2011-2016), Ewii Park (2016-2018) Ejer: Odense Kommune Aalborg Portland Park, Aalborg (2017) Hjemmebane for AaB Tidligere: Aalborg Stadion, Energi Nord Arena (2007-2011), Nordjyske Arena (2011-2016) Ejer: Aalborg Kommune Cepheus Park, Randers (siden 2018) Hjemmebane for Randers FC Tidligere: Randers Stadion, Essex Park (2006-2011), AutoC Park (2011-2015), BioNutria Park (2015-2018) Ejer: Randers Kommune MCH Arena, Herning (siden 2009) Hjemmebane for FC Midtjylland Tidligere: SAS Arena (2004-2009) Ejer: Messecenter Herning Vejle Stadion, Vejle (siden 2008) Hjemmebane for Vejle Boldklub Tidligere: Jokri Park (2010-2012) Ejer: Vejle Kommune Casa Arena, Horsens (siden 2008) Hjemmebane for AC Horsens Tidligere: - Ejer: Horsens Kommune Right to dream Park, Farum (siden 2016) Hjemmebane for FC Nordsjælland Tidligere: Farum Park (2009-2016) Ejer: Furesø Kommune Sydbank Park, Haderslev (siden 2013) Hjemmebane for Sønderjyske Tidligere: Haderslev Fodboldstadion (2001-2013) Ejer: Haderslev Kommune Nord Energi Arena, Hjørring (siden 2017) Hjemmebane for Vendsyssel FF Tidligere: Hjørring Stadion, Bredbånd Nord Arena (2015-2017) Ejer: Hjørring Kommune DS Arena, Hobro (siden 2011) Hjemmebane for Hobro IK Tidligere: Hobro Stadion Ejer: Hobro IK

Også stadionnavne som Camp Nou i Barcelona og Anfield i Liverpool kommer til at stå for fald i kommercialiseringens navn, forventer Kenneth Cortsen, sportsøkonom ved UCN i Nordjylland. Pressefoto

- Ved siden af de traditionelle sponsorpakker som guld-, sølv- og bronzepartner, så giver stadionnavnet mulighed for øget differentiering og eksponering blandt sponsorerne, og det er vigtigt for klubberne, som oplever stigende krav til professionalisering af rammebetingelserne, og hvor der stadig er en bred kløft fra Danmark og op til niveauet i det store udland, forklarer Kenneth Cortsen.

Kommercialiseringen ligger i naturlig forlængelse af udviklingen inden for økonomien i fodboldklubberne. Her er salget af stadionsponsorater endnu en platform, der kan øge indtægtsgrundlaget.

I Odense kan Fyns største fodboldstadion også foreløbig fremvise fire forskellige sponsor-navne på stadion-cv'et siden 2005 - nemlig Fionia Park, Tre-For Park, Ewii Park og senest Nature Energy Park - og i Danmark er det p.t. kun superliga-stadionerne i Brøndby og Vejle, der ikke bære et kommercielt navn. Vejle Stadion hed dog Jokri Park efter den lokale erhvervsmand og storsponsor, Johnny Kristiansen, i perioden 2010-2012, mens Kasi-ejer Jesper Nielsen tilbage i 2008 købte navneretten til Brøndby Stadion uden at omdøbe Danmarks næststørste stadion til Pandoras Box eller lignende efter sit tidligere smykkebrand.

- Jeg er absolut tilhænger af, at sponsoratet er tænkt ind i en større strategi for virksomheden, fordi der kan ligge en stor værdi i en høj grad af identifikation og vigtig goodwill mellem klubbens fans og forretningen bagved.

- Borussia Dortmund spiller i dag på Signal Iduna Park, der har navn efter et lokalt forsikringsselskab, mens lokalrivalerne fra Schalke 04 spiller på Veltins Arena, og Veltins er det lokale bryggeri. Her løber der endda en pipeline med friske forsyninger til fansene under tribunerne, fortæller Kenneth Cortsen og fortsætter:

Sportsøkonomen er i gang med et forskningsprojekt om kommercialiseringen i tysk fodbold. Her har stadionnavnene traditionelt hængt sammen med klubbens lokale eller regionale tilknytning til nærområdet. Det gjaldt for eksempel for Westfalenstadion i Dortmund med henvisningen til delstaten, mens Weserstadion i Bremen og Volksparkstadion i Hamburg stadig viser hen til henholdsvis en lokal flod og nærtliggende park

- Telia har som svensk selskab ikke et lokalt fundament at stå på, men de er for eksempel med til at løfte oplevelsen for publikum med deres Telia Replay - muligheden for at se udvalgte kampklip via en app på mobilen umiddelbart efter, det er sket på banen. De bruger på den måde b2b-relationen med Parken til direkte også at interagere med privatkunderne i b2c-markedet.

Sportsøkonomen fremhæver Telias engagement i Parken i København, som et nationalt eksempel på, hvordan et stadionsponsorat bliver udnyttet strategisk på succesfuld vis:

- Endelig er der hospitality-vinklen, som giver mulighed for at tage medarbejdere og kunder med på stadion i form af gratis billetter og så videre. Men der er til stadighed også mange Con Amore-sponsorater (af kærlighed til klubben) inden for sportens verden, siger Kenneth Cortsen.

- Set fra en virksomheds side kan der være varierende grunde til at gå ind i et sponsorat. Typisk handler det først og fremmest om eksponering. I nogle tilfælde er der også en udpræget CSR/Community-vinkel, hvor virksomheden gerne vil vise, at de gør noget for det område, som de hører hjemme i.

Anfield står for fald

Kommercialiseringen af stadionnavnene har oprindelig spredt sig fra USA - også til blandt nogle af verdens største fodboldklubber. I det spanske hovedstad går Atletion Madrids nyopførte hjemmebane eksempelvis under navnet Estadio Wanda Metropolitano efter kinesiske Wanda Group, og i England spiller Arsenal hjemme på Emirates Stadium, mens Manchester City har til huse på Etihad Stadium.

Spørgsmålet er så, hvornår hæderkronede europæiske fodboldarenaer som Anfield i Liverpool, Manchester Uniteds Old Trafford, Real Madrids Santiago Bernabéu eller Camp Nou i Barcelona navnemæssigt står for fald. Kenneth Cortsen er ikke i tvivl om, at det kommer til at ske:

- Det er ikke kun for danske klubber, at det hele tiden handler om at øge indtægtsplatformen. Det er det samme i de største klubber, der kæmper om de bedste spillere i verden. Liverpool og Manchester United er ejermæssigt begge under amerikanske indflydelse i dag, og FC Barcelona holdt i en lang årrække fast i at spille uden sponsornavn på trøjerne, men som klublegenden Johan Cruyff i sin tid udtrykte det, så var også Barcelona nødt til at følge med tiden på det område.

Lokale medier meldte i sommer, at amerikanske og asiatiske selskaber skulle være klar til at byde 300 mio. euro for at få lov til at lægge navn til Camp Nou svarende til 2,2 mia. kroner.