Tirsdag er hård for Pandoras aktier, og den kommer efter et sløjt år. Markedsværdien er næsten halveret.

Tirsdag får Pandoras aktier en kæberasler oven på mandagens overraskende nedjustering. Men det er bare et af mange slag, aktien har taget i 2018. Afdæmpet salg har sendt kursen voldsomt ned.

Således er aktiekursen tæt på halveret siden årsskiftet.

- Som jeg ser det, så skyldes faldet stigende bekymringer om væksten i de eksisterende butikker, når man kigger fremad, hvor markedet frygter, at omsætningen vil fortsætte med at falde.

- Der er bekymringer over, om det nye "Shine"-koncept har slået fejl, og om det nye designteam formår at forbedre produkterne i en sådan grad, at det kan bringe væksten tilbage positivt.

- Nu ser vi, at det i hvert fald ikke lykkes i 2018, siger Janne Vincent Kjær, Pandora-analytiker hos Jyske Bank.

Tirsdag formiddag falder Pandoras aktier med 19 procent til 348,6 kroner per aktie efter en nedjustering. Det er langt fra de 675,5 kroner, en aktie kostede, da året startede.

Det langvarige og vedholdende kursfald har barberet 36 milliarder kroner af Pandoras markedsværdi, der nu lyder på 38,4 milliarder kroner.

Det svarer til, at selskabets investorer har tabt 163 millioner kroner gennemsnitligt hver dag i 2018 eller 4,5 milliarder kroner hver måned.

- Hvis det skal vendes, så skal markedet begynde at tro på, at væksten kommer tilbage. Det skete ikke i 2018, og jeg tror desværre ikke, at vi bliver meget klogere på den korte bane, siger Janne Vincent Kjær.

Analytikerne har stået i kø for at nedjustere deres anbefalinger og kursmål på Pandora oven på nedjusteringen. Blandt andre Sydbank, ABG Sundal Collier og Nordea har sænket anbefalingen på Pandoras aktier.

- Givet den lave sigtbarhed og øgede risiko for forventningerne, sænker vi vores anbefaling til "hold", fortsætter Nordeas analytikere.

Nordea har stadig tiltro til den overordnede strategi i Pandora, men opbremsningen i salget bekymrer. Der er behov for, at Pandora-toppen genvinder markedets tillid, før aktien kan gøre fremskridt.