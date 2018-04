Rabat på restaurant på 30 sekunder

Restaurant Mmoks i Odense er med i det nye tilbud, hvor restauratøren fastsætter en rabat til gæster, som bestiller sent på dagen eller i sidste øjeblik. De fleste restauranter har ledige borde hver aften, og med et ekstra dagligt bord kan restauratøren hente et større overskud. Medarbejderne og de faste udgifter er betalt, ifølge iværksætter Søren Aarhus. Arkivfoto: Robert Wengler

Iværksættere fra Odense og Kolding er klar til at erobre Jylland og Fyn ved at sikre forbrugerne restaurantoplevelser med rabat op til sidste minut.

Ny app: Gotable hedder en ny service til mobiltelefonen, som sikrer restauratørerne fyldte borde og rabat til gæsterne ved reservation af borde i sidste øjeblik. Med et par tryk på mobiltelefonen bliver først gæster i Odense og siden jyderne i stand til at finde ledige borde frem til sidste minut med en rabat, som restauratøren fastsætter på dagen. Søren Aarhus arbejder som forretningsudvikler i Odense Robotics under Udvikling Fyn, men går sammen med it-udvikleren Metin Barut fra Nordic Media i Kolding i luften med deres egen startup Gotable i samarbejde med foreløbig tre restauranter. Iværksætterne tilbyder større omsætning til restauratørerne, rabat til gæsterne og bedre restaurantoplevelser i først Odense og siden Aarhus og Aalborg. - Vi har som restaurantgæster ændret adfærd, så 6 ud af 10 nu bestiller bord samme dag og ikke som tidligere et par dage i forvejen. De fleste restauratører står med ledige borde om aftenen og kan i løbet af dagen lægge dem ud med rabat på Gotable, så gæsten kan reservere et bord med rabat frem til få minutter før middagen: På 30 sekunder med tommelfingeren på mobiltelefonen, mens man holder for rødt lys på sin cykel på vej ind til byen, forklarer Søren Aarhus.

Kort om Gotable Iværksætterne Søren Aarhus og Metin Barut har brugt 50.000 kroner til blandt andet advokat og markedsføring foruden en masse fritid på den digitale platform Gotable. Makkerparret ser et marked for at sikre gæster billig mad og restauratøren fyldte borde på de 4000 restauranter i provinsen.Hvert år åbner 700 restauranter i Danmark, mens 400 lukker, og især Odense har oplevet en kraftig vækst på restaurantscenen de senere år. Omsætningen på danske restauranter er vokset med 44 procent fra 2009 til 2015 og er i dag på omkring 21 milliarder kroner.



En række aktører som Dinnerbooking og Just-Eat formidler kontakt mellem gæster og restauranter. Early Bird og Restaurant2Night tilbyder som Gotable rabat på sene bestillinger på deres hjemmesider eller app i primært København, men også hos enkelte restauranter i Aarhus og Kolding.

Billigt måltid til studerende Han og Metin Barut har spurgt knap 600 restaurantgæster om deres restaurantvaner, og ifølge Søren Aarhus er Gotable fleksibelt for erhvervsfolk, som ofte spiser ude, og et effektivt værktøj for studerende, som ønsker et billigere måltid. Gotable er udviklet til mobiltelefonen, og brugerne fra i eftermiddag kan klikke sig ind på et kort på appen og se restauranternes tilbud. Søren Aarhus stiller lørdag op til konferencen Tedx Odense med en elevator-tale om, hvorfor restauranter og gæster skal bruge den nye app. Restaurantbranchen er vokset med 44 procent siden finanskrisen, og appen skal være en kvik indgang til de 4000 restauranter i provinsen. Nemt og bekvemt. - Gotable er den nemmeste måde at bestille bord på. Du skal ikke ind og tjekke fire-fem hjemmesider, og som danskere elsker vi især én ting: At få et godt tilbud, konstaterer Søren Aarhus.