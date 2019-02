Psssst... er lyden af penge, der siver ud i det blå

Et dårligt tilpasset eller utæt trykluftanlæg kan koste en formue. Alligevel reagerer for få virksomheder på det, advarer specialist.

- Det kan nogle gange undre mig, at folk bruger en masse kræfter på at opsætte sparepærer, og der hænger tit en formaning om at huske at slukke lyset i kaffestuen. Men så overser de samtidig fuldstændig, at de har en kompressor, som står og snurrer hele tiden, fordi anlægget er utæt, siger Peder Kruse med et skævt smil.

- Trykluft er let at distribuere, men det er en af de dyreste måder at producere energi. 92 procent af energien bliver omsat til varme, mens kun syv-otte procent af energien går til at komprimere luften. Og desværre er luften usynlig, så man opdager ikke altid, at der er en lækage, fortæller han.

Jysk Trykluft er med egne ord eksperter i alt, hvad der kan suge, puste, skubbe, trække, løfte, køle, varme og tørre ved hjælp af komprimeret luft. Kunderne omfatter alt fra tandlæger til landbrug og industri.Virksomheden blev i 2002 etableret på en landejendom i Gudum mellem Struer og Lemvig.I 2008 overtog virksomheden en gammel danseskole i Struers industrikvarter, hvor der senere blev bygget til.I 2013 fik Jysk Trykluft forhandlingen af SMC, som er et verdenskendt mærke inden for pneumatik, og i 2018 blev firmaet dansk eneforhandler af Sullair, som er et af de mest kendte mærker inden for trykluft-industrikomponenter.Jysk Trykluft beskæftiger fem mand. Struer Kommune har udpeget virksomheden som en af dem, der har et godt vækstpotentiale.Hjemmeside: www.jysk-trykluft.dk

- Flere steder har man ovenlysvinduer med et stempel, der kan åbne vinduet ved hjælp af trykluft. Der vil det ofte være langt bedre at skifte til el. Det kan dog også være en del af brandsikringen, for eksempel et spjæld til røgventilation, men så kunne man måske nøjes med en lille dedikeret kompressor, som kun styrer spjældet, i stedet for at have lange rør og koble alting på ét stort trykluftanlæg. Så mindsker man risikoen for lækager, forklarer Peder Kruse.

På nogle virksomheder kan løsningen være så enkel, at man har lyst til at klaske sig i panden og tænke "nå-ja!"

Han lægger en beregningstabel på bordet. Tabellen viser, at et mindre industrianlæg sagtens kan spilde energi for næsten 100.000 kroner om året, hvis trykluftanlægget ikke fungerer optimalt.

Andre gange er det kompressoren, som er pensionsmoden eller ikke passer til behovet. Det problem kan Jysk Trykluft også løse, efter som virksomheden er forhandler af en række forskellige mærker. Men salget begynder altid med en analyse af, hvad kunden egentlig skal bruge trykluften til. Det gælder nemlig om at finde et anlæg, som er dimensioneret efter behovet - også hvis behovet er skiftende.

Det kan være lidt af et detektivarbejde at finde ud af, hvor den usynlige luft fiser ud henne, hvis anlægget er utæt. Derfor begynder arbejdet som regel i en weekend, hvor man måler tryktabet hen over en arbejdsfri periode.

Mulighed for tilskud

Hos energiselskabet Scanenergi i Ikast, er Peder Kruses fokus på energibesparelser sød musik. Energiselskaberne har nemlig en lovbestemt forpligtelse til at arbejde for energioptimering. Og for at motivere kunderne kan der endda være et tilskud at hente, fortæller Martin Knudsen, forretningsudvikler hos Scanenergi.

- Trykluftanlæg er et sted med kæmpepotentiale for energibesparelser. Det ser vi også, når vi selv er ude som konsulenter. Og jeg kan bekræfte billedet af, at det ofte handler om lav virkningsgrad på grund af lækage eller forkert dimensionering af anlægget, siger Martin Knudsen.

Når man skrotter et oliefyr til fordel for en varmepumpe, kan det udløse et tilskud på 5-15.000 kroner. Trykluftanlæg er meget forskellige, så et eventuelt tilskuds størrelse er derfor individuelt.

- Det vigtigste er, at man kontakter sit energiselskab, inden man går i gang med at udføre energioptimering, hvis man vil have et tilskud. Det er et krav fra myndighedernes side, at man skal søge først. Og så skal man være opmærksom på, at der skal være tale om en reel investering i energiforbedring, for eksempel køb af en mindre energiforbrugende kompressor. Hvis man bare får lukket en lækage, så betragtes det som almindelig vedligeholdelse, forklarer Martin Knudsen.

Han opfordrer til, at man søger råd hos en energirådgiver og får hjælp til at regne på projektet. Scanenergi, som er ejet af en række midt- og vestjyske forsyningsselskaber, tilbyder uforpligtende rådgivning - og man behøver ikke engang være el-kunde hos Scanenergi for at få hjælp, lyder det fra selskabet.