Protein-templet Flammen har presset Jensens Bøfhus

Kampagnen "Bøf eller gratis" er blevet de nye ejeres vej til succes. Vi går på restaurant af mange årsager: For at blive mætte, for at få et afbræk i hverdagen eller for at fejre noget. Andre gange for at få en gastronomisk oplevelse. Jensens Bøfhus opfylder de tre første formål, og i de senere år har kæden konkurreret på prisen for at trække kunder til. Men i dag kan gode bistroer levere fremragende kvalitet i prislejet tre retter for 300 kroner, så det er farligt at konkurrere på pris, når andre kan byde under og måske slippe afsted med det.

Marketingafdelingen hos Jensens Bøfhus ændrede i sommer kurs med kampagnen "God bøf eller gratis" for at slå på kvaliteten. Med slagordet skyder man sig selv i foden og sætter spørgsmålstegn ved kvaliteten, selv om man vil gøre det modsatte. Det afgørende er dog, at kampagnen ifølge de nye ejere har skaffet markant flere gæster ved bordene, så kæden nu står stærkt rustet til fremtiden. Men uden stifteren, Palle Skov Jensen, selv.