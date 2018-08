Professor: Vi har lært meget af Roskilde Banks krak

Fredag er det ti år siden, at Roskilde Bank blev overtaget af Nationalbanken. Krakket indledte for alvor finanskrisen i Danmark, der trak over 60 banker og pengeinstitutter med sig.

Professor i finansiering ved CBS Jesper Rangvid, der stod bag regeringens store rapport om finanskrisens årsager og konsekvenser, mener, at både stat og branche har lært meget siden krisen.

- Jeg mener helt klart, at vi har lært noget af finanskrisen. Der er virkelig sket en opstramning i den finansielle regulering og også i bankernes egen robusthed.

- Der er ingen tvivl om, at vi er et helt, helt andet sted, end hvor vi var i midt i nullerne, siger Jesper Rangvid.

Siden krisen, hvor bankerne blev blæst omkuld, fordi de havde alt for store udlån og alt for få penge til at stå imod tab, er der både fra EU og nationalt stillet nye og større krav til buffere.

Der bliver gennemført regelmæssige stresstest, og Finanstilsynet har indført nye og skrappere tilsyn.

- Opstramningen har været markant og næsten kun til det gode, siger Jesper Rangvid.

Hvor det er sværere at sige med sikkerhed, om der er strammet op, er i bankernes ledelser. Roskilde Bank led i høj grad under, at bestyrelsen langt fra greb ind over for direktionens lemfældige udlån.

- Der er fra Finanstilsynets side sket en opstramning i det, der hedder "fit & proper"-reglerne, siger Jesper Rangvid om de regler, der skal sikre "bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed".

- Problemet er, at det er svært at regulere dygtighed. Det handler om, at man skal have en rigtig kultur. Her er det svært at få et overblik over, hvordan det foregår i dag.

- Jeg tror helt sikkert, man har lært rigtigt meget. Men det er svært at se, siger Jesper Rangvid.