Plagede SeaWorld får overraskende flere gæster

De sidste fem år har været frygtelige for SeaWorld, hvis maritime forlystelsesparker byder på shows med blandt andet spækhuggere. Derfor kommer det som en overraskelse, at antallet af gæster steg i andet kvartal, der også gav et solidt overskud.

Nedturen for SeaWorld startede i 2013, da dokumentaren "Blackfish" udstillede, hvor skadeligt det er for spækhuggere at være i fangenskab.

Filmen skabte enorm og vedholdende kritik af SeaWorld, og gæsterne holdt sig væk. Men for andet kvartal har piben fået en anden lyd.

- Vi er glade for vores stærke resultat for andet kvartal og det fortsatte momentum, vi oplever i vores forretning.

- I takt med, at vi går ind i de sidste uger af højsæsonen, er vi opmuntret af antallet af gæster, salget af sæsonkort og omsætningen, skriver konstitueret administrerende direktør John Reilly i regnskabet.

De gode nyheder sender de ellers gennemtævede Seaworld-aktier op med 12 procent i formarkedet i USA.

I andet kvartal steg antallet af gæster i Seaworlds 12 forlystelsesparker med fem procent til 6,4 millioner. Her ventede analytikerne tilbagegang.

Omsætningen steg til 392 millioner dollar - 2,5 milliarder kroner. Og ikke mindst landede SeaWorld et overskud på 23 millioner dollar mod et underskud på 176 millioner dollar i andet kvartal sidste år.

Det er stik imod udviklingen siden "Blackfish" kom ud. Siden 2013 er omsætning faldet fra 1460 millioner dollar årligt til 1263 millioner dollar i 2017.

I samme periode faldt antallet af årlige gæster fra 23,4 millioner til 20,8 millioner. I 2016 og 2017 gav Seaworld samtidigt store underskud.

Tidligere i år meldte SeaWorld ud, at man ikke længere vil opdrætte spækhuggere, men dog beholde dem, man har.

I juli fortalte Thomas Cook, et af verdens største rejseselskaber, at man ikke længere vil sælge rejser og udflugter til SeaWorld.

- Vi har været i dialog med en række eksperter i dyrevelfærd de sidste 18 måneder og har vurderet de videnskabelige beviser, de har givet.

- Mere end 90 procent af de kunder, vi har adspurgt, siger, at det er vigtigt for dem, at deres rejseselskab tager dyrevelfærd alvorligt, skrev administrerende direktør for Thomas Cook Peter Frankhauser ifølge AFP i juli.