Den globale læskedrikgigant Pepsi har lagt milliarder for at få fingrene i israelske Sodastream.

Den amerikanske sodavands virksomhed Pepsi køber Sodastream. Det skriver erhvervsmediet Bloomberg ifølge Ritzau Finans.

Sodastream, som for mange i Danmark måske bedst huskes for at være en stor trend i 80'erne og 90'erne, har fået sig lidt af en renæssance de seneste år.

Prisen, som Pepsi må betale, er 144 dollar per aktie, hvilket ender ud i et beløb på 3,2 milliarder dollar - 21 milliarder kroner.

Der er tale om en præmie på 32 procent i forhold til den gennemsnitlige børskurs over 30 dage op til købstilbuddet.

Købstilbuddet tiltrædes af begge selskabers bestyrelse.

Der mangler de sidste lovgivningsmæssige godkendelser før transaktionen går igennem. Handlen står til at blive afsluttet i 2019.

Administrerende direktør for Pepsi Indra Nooyi peger på, at købet af Sodastream passer lige ind i Pepsis strategi "performance with purpose".

- Pepsi og Sodastream er et inspirerende par. De har bygget en virksomhed, som tilbyder kunderne muligheden for at lave velsmagende drikkevarer samtidig med at mængden af affald reduceres.

- Det fokus passer godt til vores filosofi om at skabe mere nærende produkter, og begrænse vores miljømæssige fodaftryk, siger Indra Nooyi i en meddelelse til Bloomberg.

Sodastream har været udsat for meget kritik gennem årene. Blandt andet for, at selskabet producerer på Vestbredden i Palæstina. Det har af flere omgange udløst boykot af selskabet.