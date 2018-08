Passagerflugt og færre statspenge rammer DSB's resultat

DSB's første halvår af 2018 har ikke været uden knuder. Mens økonomien beskrives som sund, er det gået ned ad bakke for omsætningen.

For første halvår omsatte DSB for 4,9 milliarder kroner mod 5,1 milliard kroner i samme periode sidste år. Resultatet før skat og uden særlige poster faldt til 130 millioner kroner fra 286 millioner kroner.

- Nedgangen skyldes faldende passageromsætning og faldende indtægter fra trafikkontrakter samt stigende omkostninger til erstatningskørsel.

- Dette modsvares delvist af reducerede omkostninger til konsulenter og lavere personaleomkostninger, skriver DSB i regnskabet.

DSB kan dog notere sig et resultat, der er steget. Men det er udløst af, at man har opskrevet værdien af ejendomme for 275 millioner kroner, der kommer fra salget af den store bygning på Kalvebod Brygge i København.

Det sender resultatet før skat og med særlige poster op på 344 millioner kroner, en pæn stigning sammenlignet med samme periode sidste år.

DSB lægger dog ikke skjul på, at man er udfordret af sporarbejder og prissænkningen på Storebæltsbroen. Det har sendt antallet af rejser med DSB ned med 1,4 millioner til 93,2 millioner.

- Nedgangen skyldes hovedsagelig et fald i antal rejser i S-tog foranlediget af store sporarbejder på S-banen over det seneste års tid.

- For Fjern- & Regionaltog er konkurrencesituationen på rejser over Storebælt skærpet, og der har været et fald i antal rejser på 4,5 procent. Det er især biltrafikken, der vinder markedsandele, skriver DSB.

Selv om punktligheden i S-tog i halvåret var fin, så er driften stadig ramt af store sporarbejder. Blandt andet er Frederikssundsbanen helt spærret sommeren over.

Værre står det til for Fjern- og Regionaltogene, hvor punktligheden faldt til 78,7 procent i første halvår. Det vil sige, at over hvert femte tog ikke kørte til tiden.

Kystbanen har været plaget, og så måtte DSB tage 33 gamle togsæt ud af drift til sikkerhedskontroller.

- Mange af vores kunder på Sjælland har som følge af problemerne med ME-lokomotiverne været udsat for store gener, da der har været færre tog, færre siddepladser, aflysninger og mange mennesker i togene.

- På den baggrund har vi valgt at udbetale en erstatning på i alt 5,2 millioner kroner til godt 5000 kunder på de berørte strækninger, skriver DSB.