Parken bekræfter interesse men storaktionærer afviser salg

En investorgruppe har henvendt sig til Parken Sport & Entertainment for at få et møde om selskabets aktier.

Men storaktionærerne Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard har dog begge sagt nej til både møde og salg af aktier.

Investorgruppen har henvendt sig under navnet Arena Developments Aps.

Det oplyser Parken i en fondsbørsmeddelelse.

- Parken Sport & Entertainment har forelagt anmodningen for Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard, der begge har oplyst, at deres aktier i Parken Sport & Entertainment ikke er til salg, hvorfor de ikke finder deltagelse i et møde med Arena Developments ApS relevant.

Parken Sport & Entertainment er nok bedst kendt som koncernen bag blandt andet fodboldklubben FC København og Lalandia.

Erhvervsmediet Inside Business skrev tirsdag et rygte baseret på unavngivne kilder om en investorgruppes planer om et opkøb.

Planen var ifølge Inside Business at overtage koncernen og splitte den op, så den blevet fokuseret på fodboldklubben FC København og stadionet Telia Parken.

Parken udsendte tirsdag en meddelelse, hvori koncernen oplyste, at den ikke var bekendt med noget tilbud.

En af de andre storaktionærer i Parken Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) forklarede tirsdag aviserne Børsen og Berlingske, at de var klar til at sælge ud af deres aktier i Parken.

LD ejer 29 procent af aktierne, mens Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard hver ejer to millioner af de 9,9 millioner aktier.

De mange nyheder sendte Parken-aktien på en voldsom rutsjetur med store stigninger på mellem 11 og 30 procent. Da dagen var slut, var Parken Sport & Entertainment steget med 174 millioner kroner i markedsværdi.

Parkens meddelelse onsdag kom, en halv time før at fondsbørsen åbnede for handel. Modsat tirsdag tager aktiehandlerne onsdagens besked med ophøjet ro.

Parken-aktien falder dog med omkring 2,5 procent efter cirka 20 minutters handel.