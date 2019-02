Pandora vil forsøge at finde besparelser på 1,2 milliarder kroner efter udfordrende 2018.

For første gang i fem år står væksten stille hos smykkeselskabet Pandora, der derfor søsætter en stor sparerunde.

Målet er besparelser på op til 1,2 milliarder kroner om året. Det oplyser selskabet i sit årsregnskab, der er offentliggjort tirsdag morgen.

Besparelserne skal hentes på blandt andet vareforbrug, it, butikker og administration. De skal være fuldt ud hentet i slutningen af næste år.

Pandora solgte i 2018 for 22,8 milliarder kroner. Det var på niveau med året før, men langt fra tidligere tiders høje vækstrater.

Smykkeselskabet har været gennem et turbulent år. To gange har selskabet måttet nedjustere forventningerne. Desuden blev administrerende direktør Anders Colding Friis fyret i august.

Aktionærerne har måttet se aktiekursen blive slagtet, og årets resultater bliver også betegnet som skuffende af Pandora selv.

- Vi er overbeviste om, at denne omfattende transformation af selskabet vil tilføre ny energi til Pandora, få os tilbage til bæredygtig vækst og understøtte vores høje indtjening, siger driftsdirektør Jeremy Schwartz i en kommentar til regnskabet.

Pandora erkender i regnskabet, at det har fået sværere ved at ramme forbrugerne. Kundernes oplevelse i butikkerne trænger desuden til et løft.

Selskabet vurderer, at det har været for aggressivt med at give kunderne tilbud.

Det har betydet, at forbrugerne har ventet på den næste kampagne i stedet for at købe smykkerne til fuld pris.

Derfor bliver der skruet ned for tilbuddene i 2019. Desuden vil der blive luget ud i varer, som har ligget lang tid ude i butikkerne uden at blive solgt.

Smykkeselskabet forventer på den baggrund, at væksten vil falde mellem tre og syv procent i løbet af året.

Pandora regner dog med at åbne 75 butikker i løbet af året. De fleste vil være i Latinamerika og Kina.

Selv om væksten står stille hos Pandora, har selskabet alligevel tjent omkring fem milliarder kroner det seneste år.

Det er et fald på omkring 700 millioner kroner sammenlignet med 2017.