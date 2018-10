Palle Skov er ude: Fynske rigmænd overtager Jensens Bøfhus

Først ydede de et millionlån. Nu har en kreds af tunge fynske erhvervsfolk købt hele den kriseramte restaurantkæde Jensens Bøfhus af stifteren Palle Skov Jensen.

Dermed skrives et nyt kapitel om virksomheden, der på få år udviklede sig fra en vækstivrig pengemaskine til at være truet på livet og leve på bankens nåde.

Palle Skov Jensen har hidtil været eneejer af virksomheden, men med den seneste udvikling forlader han fuldstændigt den virksomhed, han stiftede for mere end 30 år siden.

Jensens Bøfhus kom ud af 2017 med et katastroferegnskab, der viste et underskud på 163 millioner kroner før skat og en egenkapital, der var i minus med 155 millioner kroner.

Jensens Bøfhus bankforbindelse SEB holdt liv i virksomheden med en låneaftale på 160 millioner kroner, der ifølge avisens oplysninger skulle løbe til udgangen af 2019.

Sidste efterår fik virksomheden et ekstraordinært lån på ca. 40 millioner kroner, som blev bevilget af en gruppe af diskrete erhvervsfolk.

Det er den samme kreds, som nu har overtaget aktierne - og nok så vigtigt alle økonomiske forpligtelser i bøfkæden.

Ifølge avisen Danmarks oplysninger har investorerne skudt 25 millioner kroner ind i frisk egenkapital, mens SEB skal have nedskrevet sit tilgodehavende betydeligt.

Det er sket samtidig med, at driften lader til at være i bedring i de 32 Jensens Bøfhus-restauranter, der er spredt over hele landet.

Forrest i investorgruppen står Steen Haustrup, der i mange år har ledet familievirksomheden Plus Pack i Odense. Han var sammen med den lokale advokat Jørn Bonnesen initiativtager til redningsaktionen.

- De 1100 medarbejdere har ydet en flot og loyal indsats gennem hele turnaround-processen, og de positive resultater gennem den seneste tid er med til, at vi ser stort potentiale for virksomhedens fremtid, siger Steen Haustrup.

Oliemilliardæren Torben Østergaard Nielsen fra Middelbart, der har skabt sin formue på blandt andet at sælge skibsbrændstof, har også været kendt som långiver i projektet.

Med den nye ejerkonstruktion er der sat navne på de øvrige investorer, der ellers har holdt sig ude af offentlighedens søgelys.

De omfatter den fynske robotmillionær Enrico Krog Iversen, der tjente et trecifret millionbeløb på salget af Universal Robots, der har enorm succes med at udvikle og producere robotarme.

Han har ingen kommentarer til, at han pludselig er blevet anpartshaver i en restaurantkæde.

- Det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med, skriver Enrico Krog Iversen i en sms-besked.

Mere meddelsom er anden investor, Hans Bøgh-Sørensen, der ejer den fynske koncern Orifarm, der er Europas største parallelimportør af lægemidler

- Jeg har stor respekt for den virksomhed, som Palle (Skov Jensen, red.) igennem mange år har bygget op, og jeg var ked af at se, at den var på vej til at forsvinde. Det var også et spørgsmål om at redde mere end tusind arbejdspladser rundt omkring i Danmark, siger Hans Bøgh-Sørensen.

Det var dog ikke planen at skulle skyde flere penge ind.

- Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle blive medejer af en bøfkæde, da jeg gik med til det lån. Men sådan er det endt, for vi var nødt til at lave en rekonstruktion og skyde nye penge ind, siger Hans Bøgh-Sørensen.

Både for at redde kæden og beskytte det lån, I allerede havde ydet?

- Ja, der er en sammenhæng.

Er du tryg ved, at kæden er på rette kurs?

- Tryg er nok så meget sagt. Når du tager en virksomhed igennem en rekonstruktion, så er der nogle forhold, der er kritiske. Men nu lægger vi nogle flere kræfter i, og jeg vil engagere mig mere, end jeg har gjort som långiver, siger Hans Bøgh-Sørensen.

De sidste investorer på listen er den fynske tobaksfabrikant Georg Gundersen, ejendomsinvestoren Rene Søgaard Larsen og de to ejere af drivhusfirmaet OPJ Jørgen Lindegaard Hjorth og Ole Pape Jepsen.

Ingen vil kommentere detaljerne i ejerskiftet, men når man ser på størrelsen på gæld og underskud har Palle Skov Jensen næppe fået penge for sit livsværk.

Palle Skov Jensen, som for nylig fyldte 65, ønsker ikke at udtale sig. I en pressemeddelelse giver han dog udtryk for optimisme i forhold til bøfkæden.

- De seneste måneders aktiv markedsføring af bøfhusene viser der er plads til Jensens Bøfhus i markedet. Nu har jeg i 34 år arbejdet med at skabe en familievenlig bøfrestaurant som millioner af gæster har været og er glade for. Udviklingen viser for mig, at bøfhusene fortsat er bæredygtige, og at markedet efterspørger konceptet, siger Palle Skov Jensen.