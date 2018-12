PFA kræver millioner fra storbanker for tab i valutakarrusel

Danske pensionskunder i PFA har tabt millioner af kroner på en international valutakarrusel, hvor 16 storbanker har manipuleret med priserne på valutamarkederne.

Sådan lyder anklagen fra PFA, der nu er gået sammen med 12 internationale investorer for at få erstatning for deres tab.

Det skriver e-avisen Finans.

PFA går dermed i kødet på nogle af verdens allerstørste banker, heriblandt Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC og Barclays.

Det fremgår af det 227 siders søgsmål, som e-avisen Finans er i besiddelse af.

- Når man laver denne form for kursfiksing, betyder det for os, at vi har handlet til dårligere priser, siger direktør i PFA Asset Management Rasmus Bessing til e-avisen Finans.

Der er endnu ikke sat beløb på PFA's erstatningskrav, men det drejer sig om "et betydeligt millionbeløb".

Storbankernes omstridte valutahandler fandt sted tilbage i perioden fra 2007 til 2013.

De har ført til adskillige internationale sager, hvor de 16 bankkoncerner ifølge stævningen tilsammen allerede har betalt over 70 milliarder kroner i bøder og forlig med myndigheder.

Det er sket efter anklager om, at de har aftalt spotpriser på valutamarkedet, skriver e-avisen Finans.

Den danske pensionskæmpe får ros af bankekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet.

- Man skal glæde sig over, at PFA går ind i sådan en sag i stedet for bare at agere finansiel rygklapper, siger Lars Krull til e-avisen Finans.

Mediet har spurgt ind til sagen hos en række af storbankerne.

Goldman Sachs og Credit Suisse er som de eneste vendt tilbage.

Goldman Sachs med en besked om, at den ingen kommentarer har. Credit Suisse med en henvisning til sit seneste regnskab, hvor der står, at banken har indleveret et modsvar til et gruppesøgsmål.