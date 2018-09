Otte facts om Googles søgemaskine

1 Google lancerede sin søgemaskine 27. september 1998 - altså for 20 år siden.

2 Hver måned gennemføres der i omegnen af 100 milliarder søgninger på Google.com.

3 Mere end halvdelen af alle søgninger sker fra mobiltelefoner og tablets.

4 I 2020 forventes over halvdelen af søgningerne i USA at være talesøgninger.

5 Sidste år blev der foretaget cirka 2400 forbedringer af den algoritme, der får søgemaskinen til at fungere.

6 "At google" blev et dansk verbum i 2002.

7 Googles søgemaskine er tilgængelig på over 150 sprog.

8 Den gennemsnitlige responstid på Google er et kvart sekund. Et gennemsnitligt blink med øjnene er en tiendedel af et sekund.

