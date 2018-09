Oprydning kostede Ewii A/S 150 mio. kroner

Adm. direktør i Ewii præsenterede torsdag både fremtidens strategi for selskabet og gjorde boet op for de udviklingsselskaber, som blev etableret under den gamle ledelse. Arkivtoto: Peter Leth-Larsen

Ewii-koncernen har gjort boet op efter man har afviklet den række af udviklingsselskaber, som i årevis har påført selskabet blodrøde tal. Tabet kunne have været knap 60 mio. kroner større, end de 150 mio. kroner, det tegner til.

Trekantområdet: Det har gjort ondt på energikoncernen Ewii A/S at skille sig af med de underskudsgivende selskaber, som blev en del af koncernen under den tidligere ledelse. Tabene er samlet på 150 mio. kroner, kunne adm. direktør for Ewii A/S Lars Bonderup Bjørn torsdag præsentere for repræsentantskabet. - Iderne var måske gode, men ejerskabet var ikke, så derfor har det været afgørende, at vi har kunnet finde nye ejere, sagde Lars Bonderup Bjørn. Siden årsskiftet har Ewii skilt sig af med fire selskaber og aktiviteter i selskabet Ewii Teknik. Det betyder, at Ewii i dag beskæftiger 100 mand færre end 1. janaur, men nedskæringen har kun betydet afskedigelse af 20 mand. - Og jeg kan konstatere, at det har været en god beslutning for Ewii, sagde Lars Bonderup Bjørn.

Løbet var kørt Beslutningen om at afhænde selskaberne har der ikke været tvivl om. - Vi kunne måske have investeret mere, og håbet på, at det gik godt, men det var der ingen, der troede på, sagde Lars Bonderup Bjørn. Tabet på 150 mio. kroner er stort, men det kunne have været værre, lød trøsten fra direktøren. Det mest udfordrende selskab at få afhændet var de små elektriske køretøjer Triplen, men løsningen blev at overdrage samtlige aktiver til det hollandske selskab Noorentz mod en aktiepost på 21 pct. - Da vi solgte mobility, skulle vi have det værdiansat, og vi endte med at få 35 mio. kroner for resterne af Mobility. Det betød, at vi ikke skulle have penge op af lommen, og vi har fået en værdi i form af et ejerskab, som måske kan måske give bonus på længere sigt, sagde Lars Bonderup Bjørn. Også frasalget af selskabet Fuel Cells i Odense kunne have givet et markant større tab end de 54 mio. kroner, det er gjort op til. - Hvis vi havde lukket selskabet ned, ville vi have været forpligtet til at tilbagebetale forskningsmidler på 23 mio. kroner, forklarede Lars Bonderup Bjørn.