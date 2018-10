Oprydning i Europa presser salget hos B&O

Bang & Olufsen havde kun en lille fremgang i omsætningen i sommermånederne, da selskabet er i gang med at rydde op i sine butiksnetværk i Europa og USA. Det har kostet på salget.

Virksomheden, der er kendt for tv, lydanlæg og højttalere, kommer ud af første kvartal med et salg på 601 millioner kroner. Det er en fremgang på to procent sammenlignet med året før.

Det viser regnskabet for kvartalet, der dækker juni, juli og august, og sæsonmæssigt er årets mindst indbringende.

Mens Europa og USA ikke kunne levere vækst, havde B&O stor fremgang på det asiatiske marked, hvor salget steg med 26 procent.

Det er særligt de kinesiske kunder, som hiver produkterne ned af hylderne.

Bang & Olufsen har de seneste år særligt haft succes med højttalere og headsets i den mindre dyre afdeling.

Til gengæld har salget af de klassiske produkter som luksuriøse tv og lydanlæg været under pres.

Indtil for nylig var generationen af nye produkter kendt under mærket B&O Play, men selskabet valgte tidligere i år at lægge det sammen under et. Fremover er alle produkter mærket Bang & Olufsen.

Selve driften af B&O - der er omsætningen minus alle omkostninger undtaget skat og renter - viste et plus på fem millioner i første kvartal.

- Vores evne til at levere profitabel vækst, i det, der traditionelt er et sæsonmæssigt lille kvartal for Bang & Olufsen, understreger styrken i vores ændrede forretningsmodel, siger administrerende direktør Henrik Clausen i en kommentar til regnskabet.

På bundlinjen fik virksomheden dog et minus på fire millioner kroner. Det var en klar forbedring fra et underskud på 55 millioner kroner året før.

For hele regnskabsåret venter Bang & Olufsen at kunne løfte omsætningen med ti procent.

Samtidig forventer selskabet et overskud svarende til syv til ni procent af salget.