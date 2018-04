Opposition vil styrke fødevarer i provinsen

Radikale, DF og Socialdemokraterne vil have Sophie Løhde til at forklare logikken bag store udbud.

- Det er fair nok, hvis leverandører fra udlandet kan levere råvarer bedre og billigere. Men vores egne virksomheder skal i det mindste have mulighed for at byde ind på opgaven, og det har de ikke i dag. Her er jeg fuldstændig enig med Fødevaredanmark, siger fødevareordfører Andreas Steenberg fra Radikale Venstre.

- Tosset udbud

Han tror ikke, at de store udbud nødvendigvis sikrer det offentlige mere for pengene. Med kun tre til at byde ind er konkurrencen begrænset.

- Man tror, at de store udbud gør indkøbet billigere. Jeg tror, at det er omvendt. Med flere til at byde vil vi få konkurrence, og hvis de store er billigere, så tager man dem. Det er helt tosset, at vi tilrettelægger udbuddet, så danske virksomheder ikke kan byde ind, siger Andreas Steenberg.

Han ønsker at styrke de små og mellemstore virksomheder i fødevarebranchen, hvoraf mange ligger i provinsen.

- Jeg ser et enormt potentiale for vores landdistrikter, så de igen producerer, forarbejder og sælger fødevarer. At man tager værdikæden hjem i stil med den gamle andelstanke. Men det kræver, at vi ændrer udbuddene, så ikke kun tre-fire store virksomheder kan levere. Det er ikke sikkert, at mindre virksomheder kan levere kød til alle landets kommuner, men så kan de gøre det til én, to eller institutioner som sygehuse, argumenterer Andreas Steenberg.