Ørsted køber amerikansk vindmølleselskab

Ørsted køber det amerikanske vindmølleselskab Lincoln Clean Energy for 580 millioner dollar.

Det oplyser Ørsted i en pressemeddelelse.

- Det globale marked for landvind forventes at vokse betydeligt i de kommende år, og USA er et førende marked inden for landvind, siger Henrik Poulsen, der er administrerende direktør i Ørsted.

- Købet af Lincoln Clean Energy vil give os en solid vækstplatform i USA, som er et af Ørsted's strategiske vækstmarkeder.

Lincoln Clean Energy udvikler, ejer og driver landvindmølleparker.