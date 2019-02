Økonomisk uro giver mulighed for historisk boliglån

For første gang i Danmark er der mulighed for et 30-årigt fastforrentet boliglån med afdragsfrihed.

Den seneste tid har de finansielle markeder været præget af uro, og det kommer danske boligejere til gode med historisk billige boliglån.

Nykredit/Totalkredit har fredag for første gang nogensinde åbnet for et 30-årigt fastforrentet med 1,5 procent i rente, hvor der samtidig er afdragsfrihed. Det er ikke set tidligere i Danmark.

I forvejen tilbyder flere realkreditinstitutter 30-årige lån til 1,5 procent i rente, men der medfølger krav om at afdrage på gælden.

- Vi har gennem et stykke tid oplevet, at der har været finansiel uro, og de store centralbanker har udtrykt forsigtighed. Det har betydet, at renterne er blevet trykket ned, siger Jeppe Borre, der er chefanalytiker i Totalkredit.

- I denne uge har EU sagt, at der er ringere udsigt for væksten i eurozonen, og der har været negative forlydender omkring handelskrigen, og det har trykket renterne yderligere, siger han.

Jeppe Borre gør opmærksom på, at man skal tænke sig grundigt over, hvad man bruger de ekstra penge i budgettet til, hvis man vælger et lån uden afdrag.

- Det kan være en god idé, men man skal overveje, hvad man bruger afdragsfriheden til. Man skal huske på, at det bestemt ikke er gratis at vælge afdragsfrihed.

- Man betaler mere i bidragssatser, og kurstabet er også højere, end hvis der er afdrag på lånet, siger Jeppe Borre.