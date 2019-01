Ny guide skal styre forbrugerne uden om dårlige kopier

Gratis film og musik, billige Gucci-tasker og gode tilbud på makeup.

Der er et stort marked for kopivarer - især på nettet - og for at hjælpe danskerne med at undgå kopifælderne lancerer regeringen tirsdag hjemmesiden www.jegvælgerægte.dk.

Siden er opbygget med gode råd, fakta og regler og er skabt af 12 forskellige myndigheder - herunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

- Der er flere problemer med kopivarer. En ting er, at de kan være af en dårlig kvalitet, men der følger meget mere med, forklarer Lars Arent, leder af Forbruger Europa, der er en afdeling under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

- Man kan komme til at støtte organiseret kriminalitet, når man køber kopivarer. Varerne kan være sundhedsskadelige og føre til tab af penge, hvis de aldrig dukker op.

Og det er der behov for at gøre opmærksom på, mener han. For mens nogle helt uforvarende indkøber falske varer, går andre målrettet efter billige kopier.

At der er brug for mere viden om, hvilke faresignaler man skal holde øje med, når man handler på nettet, er man overbevist om i Forbruger Europa.

Her modtager man nemlig henvendelser fra "en del danskere", der er overraskede over, at en vare, de har købt på nettet og betalt væsentligt mindre for end normalprisen, viser sig at være en kopivare.

- Det skal vi have gjort op med, siger Lars Arent.

Hvis man har købt en vare på en hjemmeside - uanset om den er dansk eller udenlandsk - og varen så viser sig at være uægte, så har man ret til at gøre indsigelse og få sine penge retur. Hvis man altså har betalt med et betalingskort.

Mens det tidligere hovedsagelig var luksusvarer, der blev kopieret, er det i dag alle typer varer - herunder medicin, madvarer, legetøj og reservedele til biler - fremgår det af hjemmesiden www.jegvælgerægte.dk.

Hjemmesiden vejleder ikke kun til køb på nettet, men også om hvordan man skal undgå kopier, når man handler i butikker og på rejser.