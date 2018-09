Ny formand: Det er et privilegium at arbejde med DR

Til trods for at der ligger store besparelser og lurer forude, er DR's fremtidige bestyrelsesformand Marianne Bedsted fortrøstningsfuld.

- Det er en stor opgave. Jeg synes, at det er et privilegium at få lov til at arbejde med så stor og omfavnende kulturinstitution, som DR er.

- DR fylder meget i danskernes bevidsthed og i danskernes hverdag. Det har det altid gjort, og det tror jeg altid, det vil gøre, siger hun.

Efter nytår indtager hun førersædet for DR's bestyrelse efter Michael Christiansen, der har siddet på posten i ti år.

Bedsted er direktør for stormagasinet Salling og for franchisedivisionen i Salling Group, der driver kæderne Starbucks og Carl's Jr. i Danmark.

Hun har tidligere siddet for bordenden for både Musikhuset i Aarhus og været direktør i forskellige hotelkæder. Og i det nye år kan hun føje DR til CV'et.

- Jeg behøvede ikke så mange dages betænkningstid. Det er måske lidt gammeldags at sige, men det er nærmest en borgerpligt og en stor ære at få lov til at være med til at gøre en forskel for DR, siger Marianne Bedsted.

Men den nye formand kommer også til at overtage formandsposten i en tid, hvor DR står over for en række udfordringer. Der skal vinkes farvel til flere tv-kanaler, licens og 20 procent af budgettet frem til 2023.

- Det er et af grundvilkårene, og jeg ved, at den besparelse forelægger. Det indstiller jeg mig så efter som formand. Det bliver der også arbejdet på allerede nu, siger hun.