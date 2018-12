Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - eller bagmandspolitiet - har fået en enhed, der skal koncentrere sig om krænkelse af immaterielle rettigheder. Dette tiltag er ét af mange værktøjer, der bliver forsøgt for at begrænse og straffe piratkopiering.

DANMARK: Efter en succesfuld prøveperiode er en ny specialenhed hos bagmandspolitiet gjort permanent, og målet er at efterforske og strafforfølge sager om krænkelse af immaterielle rettigheder (Intellectual Property Rights, IPR). Og der er nok at tage fat på. For ifølge de nyeste opgørelser på områder går danske virksomheder glip af en årlig omsætning på 8,6 milliarder kroner, ligesom vi i Danmark mister 4989 arbejdspladser på grund af piratkopiering. Chefkonsulent Lars Holm Nielsen fra Dansk Industri er godt tilfreds med bagmandspolitiets IPR-task force. - Enheden har lavet nogle fine fangster i prøveperioden, og indtrykket er, at de virksomheder, der bruger denne task force, er glade for, at de kun behøver at gå ét sted hen, og at de har nogen, som ved noget om området, og som følger det og arbejder dedikeret med det, siger Lars Holm Nielsen. - Man kan så spørge, om det er tilstrækkeligt, om de har tilstrækkeligt med værktøjer og er den godt nok bemandet. Det er den nok ikke endnu, men det er et skridt i den rigtige retning.

Netværk bekæmper kopiering Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser har eksisteret siden 2008, og formålet er at samarbejde om at bekæmpe piratkopiering og varemærkeforfalskning.



Der er 12 aktører med i netværket: Eksportrådet, Erhvervsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kulturministeriet, Landbrugsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Rigspolitiet, Sikkerhedsstyrelsen, Skat og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internaitonal Kriminalitet (SØIK), som i år har fået en særlig enhed til at koordinere bekæmpelsen af IPR-kriminalitet.



Et af de mest væsentlige tiltag fra netværkets side har været at skærpe straframmen, så der i dag er op til seks års fængsel for alle typer af IPR-kriminalitet. Af andre tiltag kan også nævnes specialenheden hos SØIK, en ny varemærkelov og "Hotline om kopivarer" hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Denne hotline er især rettet mod små og mellemstore virkosmheder, så de får et bedre grundlag for at beslutte, om de vil gå videre med en sag om eventuel kopiering, og hvilke handlemuligheder de har.



Netværket driver hjemmesiden stoppiratkopiering.dk, hvor både forbrugere og virksomheder kan hente vejledning om reglerne på området, og læse om hvordan piratkopiering og forfalskning af produkter bliver bekæmpet.



Efter SØIK har oprettet en specialenhed til at håndtere krænkelser af IPR-rettigheder, er det denne enhed, som tager imod eventuelle politianmeldelser på området.

Får ros for indsats Enheden hos SØIK er et af mange værktøjer, der skal forsøge at dæmme op for eller i hvert fald begrænse piratkopiering og udbredelsen af forfalskede produkter. Andre tiltag er muligheden for at blokere hjemmesider, at gøre forbrugerne opmærksomme på de risici, der er ved at købe forfalskede varer, at man gennem køb af kopivarer er med til at finansiere kriminelle netværk, og at man risikerer misbrug af personlige oplysninger efter at have været på en ulovlig hjemmeside. Bekæmpelsen handler også om at klæde tolderne på til at kunne skelne mellem originale produkter og kopivarer, og så har Patent- og Varemærkestyrelsen oprettet en hotline i begyndelsen af 2017. "Hotline om kopivarer" har i det første leveår givet vejledning om bekæmpelse af kopivarer i 34 tilfælde, hvoraf de 24 har været fra virksomheder, der har søgt rådgivning. Desuden er der med vedtagelsen af en ny varemærkelov åbnet op for, at kopivarer kan stoppes, selv om de kun er i transit i Danmark. Ud over de indsatser handler bekæmpelsen om samarbejde på tværs af myndigheder og virksomheder, forklarer Lars Holm Nielsen. - Det handler meget om det tætte samarbejde, og det er kommet ind i en god gænge, mener chefkonsulenten. Det er Barbara Suhr-Jessen enig i. Hun er sektionschef hos Patent- og Varemærkstyrelsen i afdelingen Håndhævelse og Anti-piratkopiering og deltager i en række internationale fora på området. Barbara Suhr-Jessen hører ofte, at Danmark får ros for indsatsen i forhold til at bekæmpe kopivarer.

Gode råd Hvis virksomheder skal undgå at blive kopieret eller have mulighed for at håndhæve rettighederne, kan man gøre følgende:1. Registrer virksomhedens rettigheder, så der er noget at håndhæve.



2. Hav en håndhævelsesstrategi. Så kan man handle hurtigere, hvis uheldet er ude, og så ved man, hvem der skal gøre hvad, og hvor mange midler der er sat af til formålet.



3. Brug særlige kendetegn på emballagen, som er svære at kopiere.



4. Løbende kontrol af markedet, så du undgår krænkelser.



5. Lav et grundigt tjek af underleverandører. Særligt i lande, hvor der produceres mange kopivarer, kan det være en fordel at dele produktionen af elementerne ud flere steder, og produktet samles et andet sted.



6. Sørg for at have et varebibliotek over alle de varer, virksomheden producerer.



7. Tegn en forsikring over immaterielle rettigheder.



8. Hvis virksomhedens produkter er blevet kopieret, så skriv et advarselsbrev eller få en advokat til det.



9. Anmeld krænkelsen til SØIK's IP-task force.

Nye tendenser på vej - Der er desværre ingen steder, hvor problemet er løst, men i Danmark er vi gode til at samarbejde, både blandt de danske myndigheder, med erhvervslivet og med udenlandske aktører. Jeg oplever, at danske tiltag både fra myndigheder og privare aktører i høj grad fremhæves som "best practice" i internationale fora, fortæller Barbara Suhr-Jessen. - Der findes ikke et enkelt quick fix til at bekæmpe IPR-kriminalitet. Mit indtryk er, at vi gør rigtig meget i Danmark, og det er summen af det hele, som har en virkning. Rom blev ikke bygget på én dag, men fra dansk side er vi godt kørende. Ud over de indsatser, der bliver gjort fra myndighedernes side, er bekæmpelsen også ved at blive hjulpet på vej af flere nye tendenser. For det første har Kina opdaget, at piratkopieringen kan give bagslag. - Kina er blevet opmærksomme på problemet, fordi de selv har fået mere fokus på den innovative del, og så sker det i takt med, at flere virksomheder fravælger at producere i Kina. Derfor er de nødt til selv at trykke på den innovative speeder, og på den måde er de begyndt at få et andet syn på rettigheder, fortæller Lars Holm Nielsen fra Dansk Industri. - Noget af det seneste, vi oplever, er også, at forbrugerne er begyndt at vise interesse for emnet. Min oplevelse er, at forbrugerne har fået øjnene op for, at det ikke er gavnligt at understøtte kriminelle aktiviteter. For det skal vi ikke glemme. Udover produkternes kvalitet handler det også om kriminalitet. SØIK har fået mulighed for at udtale sig om specialenhedens formål og resultater, men er ikke vendt tilbage trods flere henvendelser.