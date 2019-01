Nu kan det ufødte barn sende beskeder til mors mobil

Med selvovervågning af helbred risikerer vi at outsource følelsen af at være menneske advarer læge og debattør.

At stille sig op vægten med jævne mellemrum, at tælle sine skridt eller kilometer tilbagelagt og endda holde øje med sit blodtryk og puls er ikke så fremmed for mange.

Men hvad med at overvåge urin, tandbørstning og stressniveau via mobiltelefonen eller måske endda dit badeværelsesspejl?

Mulighederne for selv at holde øje med kropen er allerede utallige, og på verdens største messe for forbrugerteknologi, CES i Las Vegas, præsenteres i øjeblikket et væld af nye måder, hvorpå man kan overvåge kroppens mange funktioner og tilstande.

- Det er fantastisk, men ikke kun fantastisk, siger læge og foredragsholder Imran Rashid, som indrømmer, at det var sådan han selv havde det, da han begyndte at beskæftige sig med den digitale verden og forstå omfaget af de teknologiske muligheder.

- Spørgsmålet er, om vi har et reelt behov for at måle og overvåge alt, eller om muligheden skaber et behov. Og hvad er konsekvensen så af al den måling og registrering, siger Rashid, der er stifter af virksomheden sunddigital.dk.

På CES-messen kan man blandt andet møde spejlet HiSkin, der angiveligt kan tjekke hudens fugtighed og melanin-niveau.

Og et hvidt mavebælte fra Owlet til gravide, der siges at kunne overvåge det ufødte barns bevægelser, hjerteslag og spark og sende besked til forældrenes mobiltelefon om barnets tilstand hver halve time.

- Man kan ikke sige, at man er rask, fordi nogle bestemte tal er i orden. Men man risikerer i alle tilfælde at blive afhængig af den information, som teknologien kan give os, siger Imran Rashid.

- Jo mere vi outsourcer fornemmelsen af at være et almindeligt raskt menneske til tech-producenterne, jo mere bliver vi frataget oplevelsen af at være menneske, siger han.

Samtidig påpeger han, at der jo er masser af teknologiske løsninger, der i sundhedssektoren og hos den enkelte kan skabe klare forbedringer.

- Men meget er "kejserens nye klæder" og bygger på en "wauw-effekt", der mere er en forretningsmodel end reel tryghed og sikkerhed for mennesker, siger Imran Rashid.