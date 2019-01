Novozymes tjener mere trods knas med valuta og Mellemøsten

Enzymkoncernen Novozymes tjente flere penge i 2018, selv om selskabet var ramt af valutamodvind og problemer i Mellemøsten.

Novozymes kommer ud af 2018 med et overskud på 3,2 milliarder kroner. Det er en fremgang på tre procent sammenlignet med 2017.

Det viser årsregnskabet, der er offentliggjort torsdag.

Salget i kroner dykkede med omkring én procent til 14,4 milliarder kroner, hvor en faldende dollarkurs trak ned.

- Vi havde et tilfredsstillende 2018 på niveau med de forventningsparametre, vi havde sat i starten af året.

- Det er godt i betragtning af den negative effekt fra mellemøstlige markeder, siger administrerende direktør Peder Holk Nielsen i en kommentar til regnskabet.

Problemerne i Mellemøsten er blandt andet på det tyrkiske marked. Valutaen, lira, oplevede sidste år en slem nedtur.

Desuden har handelssanktioner mod Iran og svage markeder i Saudi-Arabien og Egypten spillet ind.

Novozymes fremstiller enzymer og mikroorganismer til mange forskellige produkter.

Det gælder blandt andet vaskemidler, føde- og drikkevarer, landbrugsprodukter og medicin.

I løbet af sidste år har der dog været mest fremdrift i den del af forretningen, der sælger enzymer til brug i bioethanol. Det bliver brugt i benzin.

For 2019 forventer Novozymes at øge salget med fire til syv procent. Modsat 2018 forventer selskabet i år at have medvind på valutasiden.

Novozymes regner med, at overskuddet vil stige med op til fem procent.

Novozymes gør dog opmærksom på, at salget i første halvdel af året vil være markant svagere end de sidste seks måneder af 2019.

Det skyldes blandt andet udfordringerne i Mellemøsten og prisfald i den amerikanske bageribranche.