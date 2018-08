Norwegian trækker i bremsen efter krise

Lavprisselskabet Norwegian har brugt milliarder og atter milliarder kroner på at vokse i vildskab.

Nu skal væksten mindskes og frugterne høstes, skriver direktør Bjørn Kjos. Og det er på tide, vurderer analytiker, for væksten var lige ved at koste selskabet livet.

Tidligere i år måtte Norwegian hente over en milliard norske kroner, og den rentebærende gæld er på 26,7 milliarder norske kroner.

- Indtil videre ligner det, at satsningen på den store vækst har betalt sig. Men det har været et hængende hår. Havde man ikke fået penge i kassen i marts, så havde man nok ikke fløjet nu.

- Så havde der været problemer med gælden, og det er der stadig en lille frygt for, at der kan komme igen, siger luftfartsanalytiker hos Sydbank Jacob Pedersen.

Væksten har været voldsom. Antallet af passagerer er fordoblet på seks år til 3,8 millioner i juli, og trafikken målt på nøgletallet RPK, der også tæller distancen passagerer flyver, er mere end tredoblet.

2017 bød på et milliardunderskud, men indtil nu har 2018 været overskudsgivende for Norwegian.

- Der skal mere til end et enkelt kvartal, inden Norwegian er et velindtjenende selskab.

- Men der er ingen tvivl om, at den opbremsning i væksten, der kommer nu, vil være til gavn for så godt som alle. Norwegian er vokset i et tempo, der er tæt på uset. Og det har gjort hamrende ondt økonomisk.

- Så mange nye fly og ruter er et kæmpe puslespil at få til at gå op. Man har været alt for ambitiøs i forhold til, hvad man kunne klare, og det har bragt Norwegian ud på fallittens rand, siger Jacob Pedersen.

Der var perioder, hvor investorerne frygtede for overlevelsen, hvilket sendte Norwegians aktiekurs ned fra omkring 350 norske kroner i 2016 til 166 kroner i april i år.

Opkøbsrygter, overskud og en kapitalrejsning sendte dog kursen op igen og genvandt noget af investorerne tillid.

- Det er stadig en lang rejse mod at nå dertil, hvor man står med et langt større forretningsomfang og en fornuftig indtjeningsevne.

- Men den begynder man nu ved at drosle ned på væksten, siger Jacob Pedersen.