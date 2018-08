Norwegian fløj markant flere og fløj dem længere i juli

Mens økonomien er trængt hos det norske lavprisselskab Norwegian har selskabet ingen problemer med at skaffe kunder. Antallet af passagerer og den distance, de fløj, steg voldsomt i juli.

Det viser nye tal for selskabet, der også viser, at en stor strejke stærkt påvirkede rettidigheden.

- Vi er glade for, at stadig flere passagerer i Europa, USA, Mellemøsten, Sydamerika og Asien vælger Norwegian, når de skal ud at rejse.

- Det er også positivt, at vi, selv med en stor kapacitetsvækst, fylder flyene godt op i hele rutenetværket, siger Bjørn Kjos, Norwegians chef, i meddelelsen.

3,8 millioner passagerer havde Norwegian i juli, og det er 437.718 flere end i samme periode sidste år.

Trafikvæksten målt på RPK - der også tæller hvor langt passagerer har fløjet - steg med 33 procent år til år.

Da kapaciteten steg med 35 procent, betød det, at flyene også blev godt fyldt op. Det er afgørende i industrien, da omkostningerne ved et tomt sæde er omtrent de samme som for et fyldt.

93 procent af sæderne på Norwegians fly var fyldte i juli.

- Kapacitetsvæksten er fortsat høj, men i tråd med strategien er den nu i færd med at aftage noget i sammenligning med tidligere måneder.

- Efter en lang periode med stærk vækst vil vi fremover kunne høste af det, vi har sået, hvilket vil komme kunder, ansatte og aktionærer til gode, siger Bjørn Kjos.

Norwegian har kastet milliarder i at ekspandere med nye og flere ruter, hvilket har været en dyr fornøjelse og givet store underskud.

Ekspansionen har efterladt Norwegian med en gæld på 30,4 milliarder norske kroner, og til tider har der været frygt for konkurs.

Planen er, at størrelsen og ikke mindst de nye langdistanceruter skal tjene det hele hjem, når det er på plads.

Kun 67,9 procent af Norwegians fly afgik til tiden i juli, hvilket var "kraftigt påvirket af omfattende flyvelederstrejker i Europa".