Nordkoreanske tvangsarbejdere byggede skroget til skib fra Esbjerg-rederi

Esbjerg-rederiet Esvagt fik i 2016 leveret fartøjet "Esvagt Njord". Det viser sig nu, at nordkoreanske tvangsarbejdere har været med til at bygge skibet. "Forbløffende og uacceptabelt," lyder det fra overrasket Esvagt-direktør.

Leveret en uge før tid, inden for budget og i rigtig god kvalitet. Sådan annoncerede Esbjerg-rederiet Esvagt stolt leveringen af et nyt fartøj 29. august 2016. To uger senere blev skibet døbt. - Med sine 84 meter og karakteristiske farve var Esvagts seneste SOV-nybygning ikke til at komme uden om, da skibet lod sig døbe i forbindelse med indvielsen af Statoil UK Wind Energy Centre i Great Yarmouth, lyder det under overskriften "Festlig dåb af Esvagt Njord" i en pressemeddelelse fra 11. september 2016. Men skibet gemte på en hemmelighed. Ifølge en rapport fra det polske arbejdstilsyn var 19 nordkoreanske tvangsarbejdere med til at bygge skroget til Esvagt Njord på et værft i Polen. Det viser dokumenter, som Berlingske har fået adgang til via mediet Vice i Tyskland, som står bag en TV-dokumentar om de nordkoreanske tvangsarbejdere. - Det er fuldstændigt forbløffende oplysninger for os. Og jeg må bare understrege, at vi på ingen måder har haft mistanke om det, siger Esvagts administrerende direktør Kristian Ole Jakobsen til Berlingske.

Slavelignende arbejdsforhold Uforvarende eller ej. Det danske rederi ser dermed ser ud til at have været med til at holde liv i et omfattende nordkoreansk program, hvor tvangsarbejdere udsendes til hele verden. Formålet er at skaffe hård valuta til det sanktionsramte regime, fortæller professor Remco Breuker fra Leiden Universitet i Holland, der sammen med kolleger har kulegravet forholdene for nordkoreanske arbejdere i EU. - Al udenlandsk nordkoreansk arbejdskraft, som jeg er stødt på, har været tvangsarbejde: De kan ikke forlade arbejdet, de kan ikke sige nej til arbejdet, og de får meget lidt eller ingen løn, siger Remco Breuker til Berlingske. - Det er en alvorlig sag for Esvagt. Som minimum har de haft tvangsarbejdere i deres produktionskæde. Oplysningerne om de nordkoreanske tvangsarbejdere på byggeriet af Esvagt-skibet kommer i forlængelse af, at DR og Information i fjor kunne afsløre, at nordkoreanske tvangsarbejdere i Polen havde været involveret i byggeriet af inspektionsfartøjet "Lauge Koch" til det danske forsvar. I december sidste år erkendte forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), at de nordkoreanske arbejdere sandsynligvis havde været med til at bygge for det danske forsvar. Sagen om Esvagt-skibet udspringer af samme kompleks. Vi skal tilbage til 2014. Her bestiller Esvagt et nyt skib hos det norske værft Havyard. Skibet er et Wind Service Operation Vessel (SOV), der skal servicere en britisk havvindmøllepark. Havyard bygger dog ikke selve skroget. Den opgave bliver af Havyard lagt hos værftet Nauta i den polske havneby Gdynia ved Gdansk. En del af arbejderne på Nauta-værftet er ansat gennem vikarbureauet Alson. Alson er blot en af flere vikarvirksomheder drevet af polske Cecylia Kowalski, som har klare forbindelser til Nordkorea. Blandt andet kan man i en propagandavideo fra Nordkorea se, at Kowalski i 2010 donerede en sabel til landets daværende leder, Kim Jong-il. Det har ikke været muligt at få fat i Cecylia Kowalski. De polske firmaer er en del af et meget større system. Ifølge forskellige estimater arbejder over 60.000 nordkoreanere under slavelignende forhold i udlandet. De får selv kun udbetalt en mindre del af deres løn, mens resten ryger direkte til det brutale diktatur i Nordkorea. Arbejderne kan ikke flygte, da deres familie hjemme i Nordkorea risikerer repressalier.

19 nordkoreanere byggede med - Tvangsarbejderne spiller en fuldstændig afgørende rolle for den nordkoreanske økonomi. Det er den største kilde til indtægt udefra, men vi har ikke nogen troværdige tal for, hvor stor en del af den nordkoreanske økonomi pengene fra tvangsarbejderne udgør, siger Remco Breuker fra Leiden Universitet til Berlingske. Han stod i 2016 bag rapporten "Slaves to the System", som dokumenterede brugen af nordkoreanske arbejdere i Polen og fastlagde forbindelserne til regimet i Nordkorea. Det er også veldokumenteret, at der var nordkoreanske arbejdere involveret i byggeriet af Esvagt Njord. Det polske arbejdstilsyn aflagde nemlig vikarvirksomheden Alson og værftet Nauta et besøg i februar 2016. Berlingske har fået adgang til rapporten fra det polske arbejdstilsyn via den tyske del af mediet Vice. I 2016 stod Vice bag dokumentaren "Cash for Kim", hvor TV-holdet blandt andet opsøger nordkoreanske arbejdere ved Nauta-værftet. I dokumentaren nævnes det, at tvangs­arbejderne fra Nordkorea var involveret i byggeriet af et skib til en britisk vindmøllepark. Det bekræfter rapporten fra det polske arbejdstilsyn, som konstaterer, at 19 nordkoreanske arbejdere var beskæftiget med byggeriet af skroget på nybyggeriet B858. Ifølge kundelisten hos Nauta er det netop skroget til Esvagt Njord. Oplysningerne chokerer topchef Kristian Ole Jakobsen fra Esvagt. - Jeg må understrege, at vi absolut intet kendskab har haft omkring disse uacceptable arbejdsforhold, hverken før, under eller efter skibet blev leveret fra Havyard Ship Technology i Norge til Esvagt, siger Kristian Ole Jakobsen til Berlingske. - Hvis vi havde haft nogen mistanke om sådanne forhold, ville vi straks have krævet nybygningsprojektet standset og forholdene ændret. Jeg er meget forbløffet over, at det kan ske i et land som Polen, som er et europæisk land. Vi har selv i perioder haft folk til at inspicere byggeriet af skroget i Polen, og de har heller ikke bemærket noget i den retning.