For andet år i træk må Nordea-direktør Casper von Koskull udtrykke sin skuffelse over et regnskab, hvor indtægterne skrumper og banken tager et skridt tilbage.

Bankens drift hentede i 2018 fem procent mindre i indtjening i året før. I alt blev det til ni milliarder kroner i driftsindtægter.

Faldet skyldes blandt andet, at nettoindtægterne fra renter faldt med syv procent.

Casper von Koskull skriver i sine bemærkninger til regnskabet, at banken er mere "fokuseret, enkel og robust".

- Resultatet for 2018 er dog ikke på det niveau, vi ønsker, og afspejler udfordringer på indtægtssiden, siger han.

Han glæder sig over, at banken har nedskrevet mindre på dens udlån. Her er bankens tab næsten halveret.

Ifølge Nordea-direktøren ser 2019 og fremtiden også mere lys ud for Nordea end sidste år.

- 2018 var præget af vigtige leverancer i forbindelse med vores transformation, siger Casper von Koskull og fortsætter:

- Vores prioriteringer for 2019 er helt klare. Vi har et godt udgangspunkt for at styrke vores indsats over for kunderne og øge forretningsomfanget, samtidig med at vi fortsætter med at øge den strukturelle omkostningseffektivitet. Nu handler det om at eksekvere.

I forventningerne til de næste år skriver Nordea, at banken de kommende år satser på at sænke sine omkostninger. En af vejen bliver gennem at stordriftsfordele og simplificere forretningen.

- Vi forenkler også ved at harmonisere produkter og serviceydelser, og vi udnytter stordriftsfordele ved at fortsætte sammenlægningen af fælles enheder for eksempel på drifts- og serviceområdet.

- Når alt kommer til alt, handler det nu om at eksekvere, skriver Nordea i regnskabet.

Nordea er med over ti millioner privatkunder og over 30.000 ansatte Nordens største finanskoncern.