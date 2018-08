Nilfisk suger selvtillid trods efterslæb i første halvår

Der er i løbet af andet kvartal blev suget flere penge ind i omsætning hos Nilfisk, der nok er bedst kendt for sine rengøringsmaskiner. Det viser selskabets halvårsregnskab.

I rå tal kan Nilfisk præsentere en organisk vækst på 5,8 procent for andet kvartal. Nettoomsætningen er vokset med 4,5 millioner euro - svarende til lige under 30 millioner kroner - sammenlignet med samme periode sidste år.

Dermed er der skabt ro om selskabets strategi, mener direktør Hans Henrik Lund, der i en skriftlig kommentar til regnskabet skriver:

- I andet kvartal har vi gjort solide fremskridt mod vores strategiske mål om at simplificere og vækste virksomheden. Vi leverer et stærk finansielt resultat med organisk vækst på 5,8 procent drevet af en positiv udvikling i fire af vores fem segmenter.

Regnskabet efterlader dog en nullermand eller to i hjørnerne. Selv om omsætningen i andet kvartal isoleret set er stærkere for Nilfisk i år end sidste år, afslører regnskabet for årets første seks måneder, at både omsætning og overskud er faldet sammenlignet med første halvdel af sidste år.