Nike oplever kursfald efter kampagne med NFL-spiller

Den amerikanske sportstøjsgigant Nike har fået en lussing på børsen.

Det sker efter valget af den udskældte NFL-quarterback Colin Kaepernick som en af profilerne til en kampagne, der skal markere 30-årsjubilæet for virksomhedens velkendte slogan "Just Do It".

Således faldt Nikes aktier med knap fire procent på det amerikanske aktieindeks ved åbningen tirsdag.

Det skriver det amerikanske medie CNBC.

Colin Kaepernick har skabt røre i den amerikanske sportsverden, siden han valgte at protestere mod racisme og social ulighed ved at knæle under en nationalsang i 2016.

Flere andre spillere fulgte siden i Kaepernicks fodspor til stor frustration for mange NFL-tilhængere, konservative medier og ikke mindst den amerikanske præsident, Donald Trump.

Mange - deriblandt Trump - mente, at protesten var et tegn på manglende respekt for det amerikanske flag og militæret og krævede Kaepernick fyret i NFL.

Ingen hold i NFL har ønsket at skrive kontrakt med Colin Kaepernick siden episoden i 2016.

Men mandag aften fik han et delvist comeback, da hans ansigt pludselig kunne ses på plakater for den nye 'Just Do It'-kampagne.

Kaepernick selv lagde et billede af sig selv op på Instagram med et Nike-logo og ledsagede det med teksten: "Tro på noget. Også selv om du må ofre alt".

Nike har ikke kommenteret på nedgangen på det amerikanske aktiemarked, men i forbindelse med lanceringen af den nye kampagne har virksomhedens ledelse været klare i mælet om hensigten med kampagnen.

- Vi mener, at Colin er en af de mest inspirerende spillere fra hans generation, som har udnyttet sin magt fra sporten til at skubbe verden fremad, udtalte vicedirektøren for Nikes brandafdeling i Nordamerika, Gino Fisanotti, ifølge ESPN.

Ud over faldet på aktiemarkedet har valget af Kaepernick også ført til skarpe reaktioner på sociale medier, hvor hashtagget #BoycottNike i øjeblikket trender i USA.

NFL har i den kommende sæson, der går i gang torsdag, indført et påbud om, at alle spillere skal stå op under nationalsangen.

Flere spillere har dog ignoreret den nye regel og fortsat protesterne i kampene op til sæsonstarten.