Netto mærker markant effekt af skjulte cigaretter

Fra midt i juli har alle cigaretter i Nettos 500 butikker været skjult, så kunder har skullet spørge efter dem. Det sker som led i en kampagne for at få en røgfri generation i 2030.

Og benspændet i forhold til at købe de sundhedsskadelige cigaretter har allerede på en måned haft en synlig effekt på salget af cigaretter, der er faldet med omkring fem procent.

- Formålet er ikke at sælge færre cigaretter, for vi vil egentlig ikke blande os i, om folk ryger. Men vi vil gerne bakke op om, at færre unge begynder at ryge.

- Det, vi hører fra butikkerne, er også, at det er impulskøbene fra unge mennesker, de ser mindre af. Så vi tror på, at vi er på rette vej, siger landedirektør i Netto Brian Seemann.

Hos både Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen er man glade for, at Netto som den første kæde har skjult cigaretterne.

- Efter lang tids debat sker der endelig noget, som betyder, at færre børn og unge begynder at ryge, og færre får kræft i fremtiden.

- Men vi savner en lov, for vi skal have alle kioskerne med, hvis vi vil nå vores mål om en røgfri fremtid i 2030, skriver projektchef Niels Them Kjær fra Kræftens Bekæmpelse i forbindelse med tallene fra Netto.

Netto er del af Salling Group, der også ejer blandt andre Føtex og Bilka. Også her vil cigaretterne blive skjult senere i år. Om andre supermarkedskæder eller kiosker følger med betyder ikke noget for den beslutning.

- Vi er ok med at stå alene. Andre tøver måske, fordi der er en økonomisk omkostning. Men vi ser de resultater, vi gerne vil, så vi er tilfredse, siger Brian Seemann.

At sænke salget af cigaretter har dog en økonomisk effekt, der ikke er ubetydelig for Nettos 500 butikker.

- Hvad effekten har været, er svært at sige præcist. Netto er inde i en god gænge og øger salget. Om vi kunne have vokset mere uden dette her, det er svært at sige.

- Men vi er meget store og sælger mange cigaretter, så det er ikke gratis for os. Men vi tror på, at kunderne på den lange bane vil belønne, at vi er et selskab, der prøver rent faktisk at gøre noget ved dette her, siger Brian Seemann.