Netcompanys ejere sender det på børsen til juni

It-selskabet Netcompany, der laver it-løsninger til både virksomheder og det offentlige, vil på børsen til juni. Og det vil være milliarder værd.

Det viser selskabets prospekt, der er offentliggjort. Prospektet viser, at der vil blive solgt 20 millioner aktier til 135-165 kroner per styk. Det indikerer en markedsværdi på mellem 6,75 og 8,25 milliarder kroner.

- Netcompany er på en bemærkelsesværdig rejse, der startede for 18 år siden.

- Ved at tiltrække de bedste talenter og være dedikerede til at levere projekter til tiden, til budget og inden for rammerne har vi skabt en markedsleder, siger administrerende direktør André Rogaczewski i meddelelsen.

Netcompany selv kommer ikke til at få en øre fra børsnoteringen. Det er ejerne, kapitalfonden FSN Capital og flere medlemmer af ledelsen, der vil sælge aktier.

Prospektet skriver, at 40 til 46 procent af aktierne i selskabet vil blive sendt på børsen til juni.

Netcompany har blandt andet har stået bag den offentlige netportal borger.dk og Maersk Lines kundeportal. Selskabet skal også udvikle afløseren for Skats skandaleramte inddrivelsessystem EFI.

I 2015 købte FSN Capital en aktiemajoritet i selskabet for 1,1 milliarder kroner. Den investering forventes FSN Capital altså at kunne have mangedoblet på under tre år.

2017 bød på en markant vækst på næsten 50 procent for Netcompany, der omsatte for 1,4 milliarder kroner. Den vækst forventes dog at falde til 20-25 procent i år.

- 2017 var et år, hvor væksten peaker, og hvor vi giver den ekstra skalle, fordi vi har de rigtige projekter og de rigtige folk.

- Men det kan vi ikke gøre hvert år, det kan modellen ikke holde til. Så nu skal der tages en puster og sætter tempoet lidt ned.

- Det allervigtigste er, at kvaliteten er intakt. Lige så snart kvaliteten falder, så forsvinder mange fordele. Så bliver det sværere for dine kunder, og dine medarbejdere bliver frustrerede, sagde administrerende direktør André Rogaczewski i marts til Ritzau.