Selv om det danske vejr i 2018 var nådigt for Alm. Brand, ser forsikringsselskabet mørke skyer over 2019.

Forsikrings- og pensionsselskabet Alm. Brand kan slutte 2018 af med et større overskud end ventet, da året begyndte. Det skyldes ifølge selskabet blandt andet et mildt dansk vejr i 2018.

Det skriver selskabet i forbindelse med sit årsregnskab.

Der er dog mørke skyer på vej i horisonten, for efter et overskud på 724 millioner kroner før skat i 2018, forventer Alm. Brand at tage et skridt tilbage næste år.

Selv om kundernes indbetalinger i præmier steg mere end Alm. Brands betalinger i erstatninger, betød andre dele af regnskabet, at overskuddet skrumpede i 2018 målt op imod 2017.

Derudover er selskabets egenkapital - mængden af penge på kistebunden - marginalt skrumpet for andet år i træk.

- Resultatet i 2018 var positivt påvirket af afløbsgevinster og et meget mildt vejrlig, skriver Alm. Brand i sin meddelelse, der er vedhæftet regnskabet.

- Omvendt er resultatet negativt påvirket af investeringsresultatet samt en udgift på 30 millioner kroner som følge af konkursen i Alpha Insurance.

- Justeret for denne udgift var resultatet lidt bedre end de sidst udmeldte forventninger og betydeligt bedre end forventet ved årets start.

Selv om regnskabet udviklede sig positivt gennem 2018, er forventningerne til 2019 et yderligere fald i overskud.

Næste år forventer Alm. Brand et overskud på mellem 500 og 600 millioner kroner, før der skal betales skat.