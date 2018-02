Middelfart-firma i voldsom vækst: L'Easys ejer køber halvdelen af fynsk industrikoncern

De mange penge fra manden bag L'Easy gør det muligt for Dinex-koncernen at vokse meget kraftigt i de kommende år. Allerede i løbet af de næste tre år regner koncernen med at fordoble omsætningen, så den kommer op over to milliarder kroner.

- Dinex har været igennem en fantastisk udvikling og har store muligheder i fremtiden, hvor verdensmarkedet er på 40 milliarder kroner og stigende. De perspektiver vil jeg gerne være med i. Det har også spillet ind, at mine penge kan gøre en forskel her på Fyn, siger Niels Thorborg, der bor i Odense, hvor hans koncern også har hovedsæde.

For at kunne klare væksten havde han brug for mere kapital i koncernen. Det skyldes blandt andet, at det tager meget lang tid at udvikle de nye produkter - som så til gengæld sælges i de næste måske 25 år. Den kapital har han fået fra Niels Thorborg.

53-årige Niels Thorborg bor i Odense, hvor en stor del af hans forretninger også er placeret.Etablerede i 1985 virksomheden Vask Rent, der lejede vaskemaskiner ud. Er siden blevet til L'Easy, som sælger hårde hvidevarer og et utal af andre elektriske produkter primært til private i Danmark, Norge og Sverige. Har opkøbt konkurrenter som DER og Thorn. Har investeret i flere andre virksomheder, blandt andet: Odense Sport & Event, der blandt andet ejer superligaklubben OB, reklamebureauet Nørgård Mikkelsen, it-virksomheden Hesehus, isenkræmmer-kæden Værsgo, Odense-firmaet Blue Ocean Robotics. Investerer desuden i ejendomme især i Odense, hvor han netop nu er i gang med at bygge et stort hotel. I september 2017 vurderede magasinet Berlingske Business, at hans formue var på 8,8 milliarder kroner, hvilket placerede ham som nummer 11 på listen over Danmarks rigeste.

Private venner

De to forretningsmænd og deres familier har været private venner i mange år men har ikke gjort forretninger sammen før nu.

- Det her er ikke en vennetjeneste, det har været en meget intensiv proces med rådgivere og forhandlinger. Men jeg er glad for, at det blev Niels - dels har han bevist sine evner ret eftertrykkeligt, og dels bliver virksomheden ved med at være familiejet og ved med at have et langsigtet perspektiv - nu er det bare to familier i stedet for en, siger Torben Dinesen.

Niels Thorborg køber fra 1. april halvdelen af Torben Dinesens aktier for et beløb, som de to ikke vil offentliggøre. Samtidig skyder de to ejere hver 100 millioner friske kroner ind i virksomheden, så den bliver mere velkonsolideret.

- Du får ikke det samlede tal, men det er en stor investering for mig, siger Niels Thorborg, der i september 2017 blev sat på plads nummer 11 på listen over Danmarks rigeste.

Han har tidligere meddelt, at han har bedt Nordea om at kigge på mulighederne for at sælge L'Easy.

- Den proces er stadig i gang, og jeg vil ikke kommentere den nu. Men det er ikke nødvendigt at sælge L'Easy for at gennemføre investeringen i Dinex, siger Niels Thorborg.