Mens stifteren er for retten: Miljøvirksomheden Genan blomstrer efter krise

Med millionoverskud går det den rigtige vej for Genan, der ikke længere lader sig mærke af bedragerisagen mod stifteren, Bent A. Nielsen.

Genbrug: Der er to fortællinger om Genan. Den ene handler om et selskab, der konstant forbindes med en kompliceret kriminalsag ved Retten i Viborg. Den anden handler om en virksomhed, der stort set ubemærket er ved at udvikle sig til en blomstrende miljøvirksomhed.

I store fabriksbygninger i udkanten af Viborg knuses der flere gamle dæk end nogensinde, og de ansatte har travlt med at gøre forretningen endnu større.

Derfor afviser direktøren Poul Steen Rasmussen da også at kommentere kriminalsagen, hvor Genan-stifteren Bent A. Nielsen står tiltalt for mandatsvig og bedrageri for en halv milliard kroner i årene frem mod 2014.

- Hvis du er kommet for at få et citat fra mig i den sammenhæng, så får du ikke noget. Jeg har ingen mening om sagen, siger Poul Steen Rasmussen til avisen Danmark.

Han kom til i 2015, da Genans ejer, pensionskassen PKA, havde valgt at overtage hele virksomheden. På det tidspunkt var Bent A. Nielsen for længst ude, og Poul Steen Rasmussen oplyser, at han aldrig har mødt stifteren.

Direktøren har siden fokuseret på at samle den slagne miljøvirksomhed op. Det sikreste tegn på, at den aktion synes at lykkes, kan man aflæse af Genans 2017-regnskab.

Efter en årrække med betydelige milliontab tjente Genan Holding A/S nu 50 millioner kroner på driften. Resultatet efter skat var på 17 millioner kroner.

Det lykkedes, efter at omsætningen var vokset med syv procent til 321 millioner kroner. Den voksende miljøbevidsthed i verden giver Genan-koncernen medvind, og regnskabet for 2018 vil vise yderligere fremgang, fortæller Poul Steen Rasmussen.

Forretningen går ud på at nedbryde bildæk på en måde, så gummi og stål kan genbruges i nye produkter.

Med fabrikken i Viborg, tre fabrikker i Tyskland og en meget stor fabrik i USA er Genan i dag verdens største aktør, der genvinder dæk.

Gummiet ender typisk som underlag på legepladser og sportsanlæg, som lyddæmpende materiale i asfalt eller som et komfortabelt leje i dyrestalde.