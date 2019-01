Medie: Bagmandspolitiet vil have Nordea dømt i retten

Bagmandspolitiets efterforskning af en stor hvidvasksag i den danske del af storbanken Nordea har taget en ny drejning.

Anklagemyndigheden er længe gået efter, at Nordea skal have en stor bøde, men Jyllands-Posten erfarer, at bagmandspolitiet har skiftet holdning og nu sigter mod at få Nordea i retten.

Banken er ifølge avisens oplysninger ellers villig til at erkende sig skyldig i at have overtrådt hvidvaskloven og betale en bøde for at lukke sagen.

Hvis det ender med en offentlig retssag, betyder det, at Nordeas snavsede vasketøj hænges til skue.

Men en åben retsproces kan også give ridser i lakken hos bagmandspolitiet. Jyllands-Posten erfarer således, at Nordea har indberettet flere af de mistænkelige hvidvaskforhold, som sagen handler om, til bagmandspolitiet.

Selv om begge parter kan blive plettet af en offentlig retssag, kan det ifølge en strafferetsekspert give god mening for myndighederne at vælge den løsning.

- Et godt gæt er, at bagmandspolitiet ønsker at få domstolenes godkendelse af, hvordan bøden skal opgøres, så Nordea får den rigtige bøde, siger strafferetsekspert Henning Fuglsang Sørensen fra Syddansk Universitet.

Han peger på, at en dommers opgørelse af bøden kan bruges i andre hvidvasksager.

Eksempelvis er bagmandspolitiet i gang med at efterforske Danske Bank, som tilsyneladende har faciliteret hvidvask i massivt omfang i sin estiske filial.

Bagmandspolitiet har efterforsket Nordeas hvidvasksag siden 2016 og har ifølge Jyllands-Postens oplysninger længe lagt op til, at storbanken skal straffes for fire forhold.

Partshøringen af Nordea har afsløret et forskelligt syn på mindre dele af sagskomplekset, men uenigheden har ifølge avisens oplysninger ikke stukket dybere, end at Nordea har været villig til at lægge sig fladt ned for at få sagen ud af verden.

Hverken Nordea eller bagmandspolitiet ønsker at kommentere sagen.