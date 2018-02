Mærsk-skibet er på ret køl efter begivenhedsrigt 2017

2017 var et stormfuldt år for A.P. Møller - Mærsk, der både solgte dele af forretningen fra, købte det tyske rederi Hamburg-Süd og blev udsat for et stort hackerangreb.

Men rederikoncernen ser ud til at være kommet fint ud på den anden side, når man læser regnskabet for 2017, der er offentliggjort fredag.

Det viser en omsætningsfremgang i rederidivisionen Maersk Line på godt 3,5 milliarder dollar til 24,3 milliarder og et underliggende resultat på 511 millioner dollar mod et stort underskud i 2016.

Lægger man alle fortsættende aktiviteter sammen - herunder havnedivisionen APM Terminals - opnåede Mærsk-koncernen en omsætningsfremgang på 13 procent.

Det underliggende resultat - som ikke tager nedskrivninger og andre engangsposter i betragtning - blev således forbedret med 852 millioner dollar i forhold til året forinden.

Alligevel ender året med et minus på bundlinjen takket være store nedskrivninger på sammenlagt 2,2 milliarder kroner, som hovedsageligt er foretaget i Maersk Drilling og Maersk Tankers.

Førstnævnte forsøger Mærsk-koncernen fortsat at sælge til anden side, mens Maersk Tankers er solgt til A.P. Møller Holding.

Administrerende direktør Søren Skou ser dog på fremtiden med positive øjne.

- Vi har taget de første skridt mod integrationen af vores container shipping-, havne- og logistikforretninger og den digitale transformation tager form.

- Samtidig har vi fundet nye ejere til en del af de energirelaterede forretningsenheder, siger han i en kommentar.

Opkøbet af Hamburg Süd blev gennemført 1. december og påvirker derfor kun regnskabet i mindre grad.

Forventningen er, at effekten af opkøbet derfor først for alvor vil kunne ses i regnskabet for i år.

Meldingen fra selskabets ledelse er, at man i 2018 regner med at realisere et underliggende resultat, som er bedre end det, man opnåede sidste år.

Men det understreges, at meget afhænger af udefrakommende faktorer som udviklingen i verdensøkonomien og fragtraterne.