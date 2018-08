Mærsk sænker forventninger til 2018

Selv om A.P. Møller - Mærsk transporterer flere varer, er det ikke nok til at opveje højere brændstofpriser.

Stigende usikkerhed om fragtrater, brændstofpriser og valutakurser får A.P. Møller - Mærsk til at sænke forventningerne til 2018.

Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse.

Der ventes nu et driftsoverskud på 3,5 til 4,2 milliarder dollar mod tidligere ventet 4-5 milliarder dollar.

Også forventningerne til det såkaldt "underliggende resultat" justeres. Mærsk forudser nu, at det bliver positivt.

Men hidtil har selskabet stillet sine investorer i udsigt, at det ville blive højere end i 2017, hvor det landede på 356 millioner dollar.

Nedjusteringen kommer, selv om Mærsk fragter flere varer i sine skibscontainere. For nok har de priser, rederiet tager for den ydelse, rettet sig på det seneste, efter et kraftigt fald i første kvartal.

Men fragtraterne er ikke steget nok til at kompensere for, at brændstofpriserne er steget markant, forklarer selskabets topchef, Søren Skou.

- Resultaterne har forbedret sig fra et svagt første kvartal, udtaler han i en skriftlig kommentar.

- Men som konsekvens af de høje brændstofspriser, hvilket vi ikke fuldt ud er blevet kompenseret for gennem højere fragtrater, har vi justeret vores forventninger til 2018.

A.P. Møller - Mærsk offentliggør egentlig først sit regnskab for andet kvartal den 17. august. Men sammen med nedjusteringen af de finansielle forventninger, løfter selskabet sløret for nogle af tallene.

Omsætningen i andet kvartal blev på 9,5 milliarder dollar, og driftsresultatet var på 0,9 milliarder dollar.

I gennemsnit er brændstofpriserne steget 28 procent i forhold til samme periode sidste år. Fragtraterne er faldet 1,2 procent i forhold til andet kvartal 2017.

Trods nedjusteringen stiger selskabets aktiekurs efter meddelelsen. Formentlig skyldes det, at markedet allerede havde set det komme.

Ifølge de seneste estimater indsamlet af Bloomberg troede de aktieanalytikere, der følger selskabet, i snit, at Mærsk ville få et driftsoverskud på 3,87 milliarder dollar i 2018.

Kort før klokken 16 er kursen steget 5,2 procent, så en B-aktie i Mærsk koster 8852 kroner.