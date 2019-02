Mæglerkæde skifter navn: Nordicals er mere end et nyt navn

HOLSTEBRO: Det er næsten to år siden, at Nybolig Mægler solgte sin erhvervsmæglerkæde Nybolig Erhverv til Aktieselskabet CBH med den aarhusianske rigmand og særdeles succesfulde ejendomsinvestor og -udvikler Claus Hommelhoff i spidsen. Siden har det nye selskab arbejdet på en ny og ambitiøs strategi og på at udvikle nye it-systemer og planlægge relancering af kæden under det nye navn Nordicals.

- Det bliver rigtig godt, siger erhvervsmægler Lars Taulbjerg til erhvervsmagasinet Erhverv+.

Efter cirka syv år under Nybolig Erhverv-fanerne i Holstebro skal han nu vænne sig til at sige "Nordicals", når han tager telefonen. Men han er glad for det, og det er ikke bare sådan noget, han skal sige. Han mener det faktisk.

- Nordicals får en analyseafdeling og en "capital markets"-afdeling, som kan hjælpe, hvis vi får mulighed for at håndtere et rigtig stort projekt. Hvis jeg skulle klare et meget stort projekt alene, så ville jeg risikere at forsømme mine andre opgaver, fordi det trækker for mange ressourcer lokalt, fortæller Lars Taulbjerg.