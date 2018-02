Lundbeck sikrede vækst uden Kåre Schultz

Medicinalselskabet Lundbeck øgede sin omsætning til 17,2 milliarder kroner i 2017, et hop på 10 procent. Resultatet blev mere end fordoblet.

Det viser regnskabet for 2017, der onsdag morgen er offentliggjort.

- Det er med stolthed, at vi præsenterer årsregnskabet for 2017, hvor Lundbeck opnåede sine bedste finansielle resultater nogensinde.

- Det er meget tilfredsstillende resultater, som giver Lundbeck et godt udgangspunkt for de kommende års yderligere udvikling af virksomheden, skriver Anders Götzsche, fungerende administrerende direktør for Lundbeck, i forbindelse med regnskabet.

Det er specielt nøgleprodukter som Brintellix mod depression, Rexulti mod samme og Onfi mod rystelser, der trækker læsset.

Nettoresultatet, som Anders Götzsche besynger, lød på 2,6 milliarder kroner. En stigning på 117 procent.

Specielt det amerikanske marked har været artigt for Lundbeck med en stigning i omsætningen på 17 procent til over 10 milliarder kroner.

Lundbeck kan dog ikke sætte navn på sin næste administrerende direktør. Tidligere i 2017 forlod Kåre Schultz selskabet til fordel for israelske Teva.

Han havde stået for en voldsom turn-around af Lundbeck, der mangedoblede selskabets værdi.

I 2018 forventer Lundbeck, at det vil fortsætte frem for forretningen. Også selv om der stadig bliver tabt penge til kopikonkurrence.

- Vi vil se vækst i alle vores tre geografiske regioner målt i lokalvaluta.

- Blandt de enkelte markeder har vi på sigt store forventninger til Kina, hvor vi i år lancerer både Azilect og Brintellix, skriver Anders Götzsche.

Lundbeck er tilbage på sporet, efter i en periode at have haft store kvaler med at tidligere tiders flagskibsprodukter gik af patent, uden at man havde nogle værdige arvtagere.

Nu er Lundbecks portefølje af lægemidler dog igen stærk.