Lego vil indtage Kina med legetøj en by ad gangen

Mens topchefen i Lego varsler, at tiderne med markant vækst i salget er forbi, så er der et land i verden, hvor Lego fortsat har tocifrede vækstrater i salget af de farverige klodser. Og det er i Kina, oplyser Lego i sit regnskab for første halvår 2018.

Legos administrerende direktør, Niels B. Christiansen, forventer, at væksten vil fortsætte i samme tempo.

- I disse år udvider vi også vores distribution i Kina, så vi nu har 36 Lego-butikker i 13 byer i Kina. Med udgangen af året vil vi have 60 butikker, og væksten vil fortsætte ind i næste år.

- Samtidig arbejder vi med digitale kanaler som Tencent og Alibaba. De to ting tilsammen gør, at vi kan fortsætte rejsen. Der er jo mange byer i Kina, der endnu ikke har en Lego-butik eller endnu ikke er veldækket af vores brand, siger Niels B. Christiansen.

Lego har blandt andet planer om at åbne to flagskibsbutikker i Kina i den kommende tid - en i Shanghai i år og en i Beijing i begyndelsen af 2019.

Tencent er en af Kinas største internetvirksomheder. Her har Lego lanceret en videokanal i maj 2018, og den følges op med et spil i andet halvår 2018.

Alibaba er en gigantisk virksomhed, der har en række internettjenester og sidder på langt hovedparten af nethandlen i Kina.

Legos regnskab for første halvår 2018 er ifølge topchefen udtryk for, at Lego er på ret kurs efter 2017, hvor salget gik tilbage for første gang i 13 år.

Mens salget til forbrugerne voksede en procent, så betyder en lav dollarkurs, at både omsætning og resultat falder, når der omregnes til danske kroner.

Omsætningen i kroner er faldet med fem procent til 14,3 milliarder kroner i første halvår. Samtidig er nettoresultat dykket med ti procent til tre milliarder kroner sammenlignet med samme periode sidste år. Lego sætter ikke tal på omsætningen alene i Kina.

Ifølge Niels B. Christiansen hænger Legos momentum i Kina sammen med, at kinesiske forældre lægger meget stor vægt på læring gennem leg.

- Kinesiske forældre vil enormt gerne have, at når deres børn leger, så er der også et element af læring med. Der står Lego-brandet helt unikt med kreativitet, problemløsning og samarbejdsevner, siger han.