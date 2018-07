Ledigheden falder til det laveste niveau siden 2009

Det går fortsat ned, når det kommer til antallet af ledige i Danmark. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge de seneste tal faldt antallet af bruttoledige - personer der modtager dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse - med 1400 personer i juni.

Dermed er der 107.300 bruttoledige.

- Bruttoledigheden er dermed på det laveste niveau siden februar 2009 - dette gælder både ledighedsprocenten og antallet af fuldtidspersoner.

- Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af stigninger frem mod juli 2017. Siden juli 2017 har bruttoledigheden igen haft en faldende tendens, skriver Danmarks Statistik

Kigger man på AKU-ledigheden, der måles på baggrund af stikprøver, og som viser, hvor mange der oplyser, at de er uden arbejde og kan tage et, ligger tallet dog på 152.000. Det er en stigning fra 148.000 ved den seneste måling i marts.

Virksomhederne har længe vredet sig i hænderne over manglende arbejdskraft. Derfor er interesseorganisationen Dansk Erhverv skuffede over, at antallet af ledige ikke er faldet mere.

- Et manglende match mellem lediges kompetencer og de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, forklarer noget af paradokset.

- Men det er alligevel helt skørt, at virksomheder brænder inde med tusindvis af ubesatte job, samtidig med at mere end 107.000 jobparate ledige står uden en ansættelseskontrakt, skriver arbejdsmarkedschef Peter Halkjær i en kommentar til tallene og anbefaler hårdere forhold for kontanthjælpsmodtagere.

Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener man modsat, at firmaerne selv kunne blive bedre til at ansætte folk på kanten af arbejdsmarkedet og bruge fuldtidsansættelser.

- Selv om ledighedskøen bliver mindre, så er der omkring 200.000 lønmodtagere, der gerne vil arbejde flere timer.

- Hvis arbejdsgiverne har brug for at øge arbejdsmængden, så er det oplagt, at de opretter flere fuldtidsstillinger, ansætter flere indvandrere og flygtninge og opretter flere praktikpladser.

- I alt for mange år, har virksomhederne ikke taget ansvar nok for at få uddannet fremtidens faglærte, skriver direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen.