Lavere benzinpriser trækker den danske inflation ned

Det er blevet billigere at tanke bilen på det seneste, og det har trukket de danske forbrugerpriser ned.

Priserne faldt med 0,3 procent i november sammenlignet med oktober. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Set over det seneste år er forbrugerpriserne dog steget 0,8 procent. Det er det laveste i EU.

Det er positivt for forbrugerne, fordi værdien af danskernes penge dermed ikke falder helt så meget som ellers.

Det påpeger privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank.

- Kombinationen af meget lave prisstigninger og noget højere lønstigninger betyder, at mange oplever at få flere penge mellem hænderne, og at de penge rækker længere.

- Faktisk er der udsigt til opsvingets største fremgang i rådighedsbeløbet. Det er godt nyt for de danske forbrugere, der i disse år får mere luft i privatøkonomien, skriver Louise Aggerstrøm Hansen i en kommentar.

Ifølge Nykredit betyder den afdæmpede stigning, at en gennemsnitlig børnefamilie får 5200 kroner mere at gøre med i forhold til et normalt år med stigninger i forbrugerpriserne på to procent.

Forbrugerpriserne - der også går under navnet inflation - dækker over udviklingen i priserne på varer og tjenester.

For et lands økonomi er det vigtigt med en lille smule inflation for at holde gang i forbruget.

De store centralbanker arbejder normalt ud fra, at inflationen skal være på omkring to procent om året.

Hvis priserne står stille - eller falder - vil forbrugerne i højere grad spare op og vente på lavere priser i fremtiden. Det går ud over væksten i økonomien.